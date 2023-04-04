Прощавай, синя пташка. Twitter отримав новий логотип із зображенням шіба-іну — мемна монета Dogecoin різко подорожчала на 24%

Це схоже на першоквітневий жарт від Маска із запізненням на два дні – логотип Twitter змінився, і тепер замість звичної синьої пташки користувачі бачать лого із зображенням собаки.

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Сам Ілон у твіті згадав свою розмову річної давнини, де один з користувачів Twitter просив його «купити соцмережу» і змінити логотип пташки на зображення мемної криптовалюти Dogecoin.

«Як і обіцяв», – написав мільярдер.

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Dogecoin був створений 6 грудня 2013 року парою інженерів-програмістів як жартівлива криптовалюта, що посилалась на відомий мем з зображенням шіба-іну, популярний на той час. Сам Маск часто згадував монету у своїх твітах, а нині стикнувся з позовом інвесторів, які стверджують, що мільярдер залучений до схеми криптопіраміди із використанням доджкоїнів.

На момент придбання Маском Twitter мемна цифрова монета зросла на 100%. Чергове зростання зафіксували, коли Ілон повідомив, що за товари на сайті Tesla можна розраховуватись доджкоїнами. У позові інвестори також посилаються на візит мільярдера у програму Saturday Night Live, де той назвав монету «аферою», чим спричинив її падіння.

«Маск використовував свій п’єдестал найбагатшої людини у світі, щоб управляти та маніпулювати пірамідною схемою Dogecoin для отримання прибутку та розваги», — йдеться у скарзі.

Адвокати Маска назвали звинувачення у позові «вигадкою», а твіти мільярдера — «нешкідливими».

Після зміни логотипа Twitter вартість Dogecoin підскочила з $0,079 до $0,097 долара США, що є найвищим значенням криптовалюти з листопада минулого року. У загальному рейтингу монета посунула Cardano з сьомої позиції. Згідно з даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація Dogecoin також зросла на 24%.

Щодо ребрендингу Twitter – незрозуміло чи це остаточні зміни, чи дійсно чергова провокація Маска. Наразі оновлений логотип з шіба-іну можна побачити лише у вебінтерфейсі соцмережі (якщо оновлень не видно – просто перейдіть у режим приватного перегляду), у застосунках його ще немає.