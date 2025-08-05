Новини Пристрої 05.08.2025 comment views icon

Витоки Samsung Galaxy S26: NFC саме там, де потрібно, та оновлення камери Ultra

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Вадим Карпусь

Автор новин

Витоки Samsung Galaxy S26: NFC саме там, де потрібно, та оновлення камери Ultra
Samsung Galaxy S26 отримає додаткову NFC-антену та покращену камеру

Samsung готує оновлення для майбутньої серії Galaxy S26, яке торкнеться одразу двох важливих напрямів — мобільних платежів і мобільної фотографії. За інформацією обізнаних джерел, нові смартфони вперше отримають другу NFC-антену, розташовану у верхній частині корпуса. Вона доповнить уже наявну антену, яка, як і раніше, залишиться біля модуля камери.

На відміну від більшості Android-смартфонів, де NFC-антена знаходиться ближче до середини корпусу, новий підхід Samsung повторює рішення Apple. Компанія з Купертіно вже давно розмістила блок NFC у верхній частині своїх iPhone. Такий крок має зробити платежі безконтактними не лише за задумом, а й на практиці — не доведеться вгадувати, де саме прикладати смартфон до термінала. Це особливо актуально для тих, хто користується смартфоном як зчитувачем NFC у застосунках на кшталт Square.

Згідно з джерелом, Samsung витратила чимало часу на технічне вирішення патентних обмежень, аби реалізувати цю зміну. Цікаво, що новина про нову антену з’явилася невдовзі після оновлення стандарту NFC, яке збільшило дальність передачі сигналу — спеціально з прицілом на мобільні платежі.

Окрім NFC, зміни торкнуться й основної камери флагманської моделі Galaxy S26 Ultra. Відомий інсайдер Ice Universe повідомив, що Samsung знову використає свій 200-мегапіксельний сенсор ISOCELL HP2, але цього разу буде новий об’єктив з ширшою діафрагмою f/1.4 (проти f/1.7 у Galaxy S25 Ultra).

Витоки Samsung Galaxy S26: NFC саме там, де потрібно, та оновлення камери Ultra
Samsung Galaxy S26 отримає покращену камеру

Це означає, що камера зможе вловлювати більше світла, а отже, якість знімків в умовах слабкого освітлення має покращитись. Крім того, ширша діафрагма забезпечує меншу глибину різкості, що дозволяє краще розмивати фон, це особливо гарно проявляється на портретах. Це не прорив, але на тлі незначних річних змін у мобільній фотографії — крок уперед, який може суттєво змінити досвід зйомки в нічних умовах.

Поки що йдеться не про революцію, а роботу над дрібницями. Однак ці аспекти суттєво впливають на користувацький досвід. Ці оновлення зможуть на практиці відчути користувачі нових смартфонів. Серія Galaxy S26 очікується вже на початку наступного року, ймовірно — у січні.

Джерело: 9to5google, androidpolice

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