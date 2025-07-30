Новини Пристрої 30.07.2025 comment views icon

Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі

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Андрій Русанов

Редактор новин

Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Смартфони Galaxy S26 / Samsung

Вказівку на модельний ряд Samsung Galaxy S26 ентузіасти знайшли в коді One UI 8. Схоже, базовий S26 «підвищують» — сподіваємося, не тільки за назвою.

Це не перша зміна, яку приписують новому поколінню південнокорейських смартфонів. Вже давно ходять чутки, що Samsung замінить телефон Plus на новий Edge, яки поки що лишаються чутками, навіть після виходу першого Galaxy Edge. За новими даними, наступне покоління флагманів буде більш преміальним.

Сайт Android Authority знайшов ймовірні докази того, що Samsung оновить свою флагманську лінійку до Galaxy S26 Pro, S26 Edge та S26 Ultra. За повідомленнями, для лінійки Galaxy S24 Samsung використовувала внутрішню кодову назву Eureka, де E1, E2 та E3 відповідають моделям Standard, Plus та Ultra відповідно. Серія Galaxy S25 отримала кодову назву Paradigm, а окремі моделі позначені як PA1 (S25), PA2 (S25 Plus) та PA3 (S25 Ultra).

У попередніх звітах вказувалося на внутрішні кодові назви NP1, NP2 та NP3 для серії Galaxy S26, де NP означає Next Paradigm. Однак дослідження One UI 8 та висновки сайту суперечать цим попереднім витокам. Натомість внутрішні збірки посилаються на три пристрої з позначками M1, M2 та M3, які відповідають Galaxy S26 Pro, S26 Edge та S26 Ultra.

Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі

Нагадаємо, за чутками Apple цього року представить чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та Pro Max. З цієї лінійки також випав збільшений відносно базового Plus. В ідеалі, якщо Samsung копіює зміни Apple та Google, Galaxy S26 Pro повинен мати ті ж характеристики, що Ultra, тільки бути меншим. Але більш ймовірним є незначне «підтягнення» характеристик.

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На відміну від Apple iPhone 17, котрі вийдуть восени, до релізу Samsung Galaxy S26 залишилося близько пів року. Ймовірно, Samsung скористається змінами для підвищення ціни, однак Galaxy Edge не показав того комерційного потенціалу, на який розраховувала компанія.

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