WhatsApp дозволив редагувати надіслані повідомлення — лише протягом перших 15 хв після надсилання

Популярний месенджер WhatsApp додав можливість, яку вже має більшість конкурентів – редагування відправлених повідомлень. Щоб виправити помилки, неправильно підставлені слова або некоректне висловлювання та інші помилки користувача є 15 хвилин після відправлення.

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Виправити повідомлення можна через меню довгого натискання на повідомленні. У ньому з’явився пункт Edit (Редагувати). Змінене повідомлення міститиме позначку «відредаговано» поруч із позначкою часу. Мітку бачать співрозмовники, але історія редагування доступна лише автору повідомлення.

Функція стане доступною усім користувачам протягом найближчих тижнів. Редагування повідомлень iMessage з’явилося на iPhone з виходом iOS 16. Передплатники Twitter Blue можуть вносити зміни у повідомлення протягом 30 хвилин після надсилання. Telegram та інші популярні месенджери також дозволяють змінювати повідомлення – WhatsApp став одним з останніх.

Джерело: Engadget