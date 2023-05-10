Новини Софт 10.05.2023 о 10:24

«WhatsApp не можна довіряти», — Ілон Маск відреагував на звинувачення месенджера у «таємному‎» використанні мікрофона

Катерина Даньшина

Авторка новин

WhatsApp звинуватили у використанні мікрофона без відома клієнтів, але в компанії усе заперечують і кажуть, що налаштування повністю контролюються користувачами.

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Інженер Twitter Фоад Дабірі стверджує, що його застосунок WhatsApp постійно використовував мікрофон під час того, як сам він спав і надав для доказу скриншоти, які викликали занепокоєння користувачів щодо конфіденційності програми для обміну повідомленнями.

Твіт привернув увагу й генерального директора Дабірі – Ілона Маска. Той коротко, але ясно дописав: «WhatsApp не можна довіряти». Сам мільярдер до речі дуже опікується своєю конфіденційністю і користується застосунком Signal для листувань, що вартувало йому колись проблем у суді.

У WhatsApp натомість заперечують будь-які протиправні дії зі своєї сторони й стверджують, що користувачі мають повний контроль над налаштуваннями своїх мікрофонів. Компанія також заявила, що отримує доступ до них лише тоді, коли користувач здійснює дзвінок або записує голосову нотатку чи відео, і ці комунікації захищені наскрізним шифруванням (тобто навіть WhatsApp не може їх почути).

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«Ми вважаємо, що це помилка в Android, яка неправильно відображає інформацію на панелі конфіденційності, і попросили Google провести дослідження та виправити її».

Попри заяви WhatsApp, кілька користувачів у гілці твіту повідомили про подібні проблеми з використанням програмою мікрофона.

WhatsApp залишається однією з найпоширеніших програм обміну миттєвими повідомленнями, і відома використанням наскрізного шифрування. Однак у минулому програма вже стикалася з проблемами конфіденційності наприклад, обмінюючись даними користувачів зі своєю материнською компанією Meta (включно з номерами телефонів, інформацією про пристрій, місцеперебуванням та контактами).

Маск попри звинувачення програми нещодавно представив функції, схожі на WhatsApp, які незабаром будуть додані до Twitter – здійснення голосових і відеодзвінків безпосередньо з облікових записів у соцмережі. 


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