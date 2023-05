«WhatsApp не можна довіряти», — Ілон Маск відреагував на звинувачення месенджера у «таємному‎» використанні мікрофона

WhatsApp звинуватили у використанні мікрофона без відома клієнтів, але в компанії усе заперечують і кажуть, що налаштування повністю контролюються користувачами.

Інженер Twitter Фоад Дабірі стверджує, що його застосунок WhatsApp постійно використовував мікрофон під час того, як сам він спав і надав для доказу скриншоти, які викликали занепокоєння користувачів щодо конфіденційності програми для обміну повідомленнями.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that’s just a part of the timeline!) What’s going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

— Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023