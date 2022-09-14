iOS 16: десять основних нововведень

Початок осені — час, коли iPhone отримує оновлення операційної системи. Нова iOS 16 вже доступна власникам моделей від iPhone 8 до iPhone 14. Apple заявляє, що операційна система пропонує «цілком нові функції персоналізації, глибокий інтелект та зручніші засоби спілкування». Ось десять цікавих нових функцій, які є в оновленні.

Налаштування екрана блокування

Гнучка кастомізація екрана блокування включає галерею стилів та можливість додавати віджети погоди, спортивних результатів, календаря й інші. Користувачі зможуть налаштовувати шрифти, поєднувати фонові зображення з показу часу та дати. Налаштування фокуса дозволять перемикати сповіщення, що показуватимуться на екрані блокування.

Редагування текстових повідомлень

iOS 16 дозволяє редагувати вихідні повідомлення протягом 15 хвилин після надсилання – але дозволено не більше п’яти виправлень. Якщо ви дійсно не мали на увазі те, що сказали, ви можете взагалі скасувати відправлення повідомлення протягом 2 хвилин. Крім того, можна позначити повідомлення як непрочитане, якщо хочете повернутися до нього пізніше.

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Швидке перемотування аудіоповідомлень

Багаторазове прослуховування довгих повідомлень піде в минуле завдяки можливості швидкого перемотування аудіоповідомлень вперед і назад.

Запрошення до співпраці

Якщо ви бажаєте запустити проєкт, можна надіслати повідомлення групі співробітників – кожного одержувача буде додано до документа або таблиці, якою ви хочете поділитися. Ця функція буде працювати з Apple Files, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Reminders та Safari, а також зі сторонніми програмами. Потім, коли хтось вносить зміни, наприклад, у документ Pages, оновлення буде розміщено у верхній частині гілки повідомлень.

Поділитись закладками

Ще одна функція для спільної роботи. Вона дозволяє ділитися групою закладок Safari із друзями. Вкладки зможе поповнювати будь-який з користувачів. Оновлення буде негайно передане усім.

Сирі вішає трубку

Важко завершити розмову, коли у вас зайняті руки? Тепер ви можете просто попросити Siri за допомогою команди “Привіт, Siri, повісь трубку”. Щоправда, непомітно це зробити не вдасться – на тому боці вас почують.

Маршрути з кількома зупинками

Плануєте поїздку з кількома зупинками? Тепер можна додати кілька пунктів призначення на маршрут, що прокладається, і вас будуть направляти від зупинки до зупинки.

Фітнес та здоров’я

У iOS 16 додано програму «Фітнес» для всіх користувачів, котрі використовують вбудовані датчики руху телефону для підрахунку спалених калорій на основі кроків, пройденої відстані або використання сторонніх фітнес-додатків. Користуватися можна навіть якщо у вас немає Apple Watch. А нова функція “Ліки” у додатку “Здоров’я” дозволяє відстежувати, що і коли слід приймати.

Переклад тексту за допомогою камери

Ідеально підходить для відпустки у далеких країнах. Функція дозволяє перекладати текст навколо вас за допомогою камери та програми «Перекладач». Просто спрямуйте камеру на напис, який ви хочете перекласти, зупиніть кадр – переклад буде накладено на текст на нерухомому зображенні. Можна збільшити масштаб для уважнішого читання. Крім того, доступний переклад тексту на фотографіях із бібліотеки.

Покращений режим блокування

Apple заявляє, що нова функція Lockdown «забезпечує винятковий захист для дуже небагатьох користувачів, які стикаються з серйозними, цілеспрямованими загрозами своєї цифрової безпеки». Компанія заявляє, що ця функція «ще більше зміцнює захист вашого пристрою та строго обмежує певні функції, різко зменшуючи поверхню атаки, яка потенційно може бути використана вузькоспрямованим найманим шпигунським ПЗ».

Джерело: Bloomberg