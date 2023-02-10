X-57 Maxwell — перший повністю електричний літак NASA — готується до першого польоту

Після кількарічної розробки та нещодавніх термічних випробувань електролітак X-57 Maxwell може відправитись у свій перший політ.

Термічні випробування важливі, оскільки перевіряють конструкцію, працездатність і якість виготовлення контролерів – критичних компонентів, що забезпечують живлення експериментальних електродвигунів X-57. Ці складні системи мають чутливі до температури частини й повинні витримувати екстремальні умови під час польоту.

Контролери перетворюють енергію, що зберігається в літій-іонних акумуляторах літака, для живлення двигунів літака, які приводять у рух гвинти. У контролерах використовуються транзистори з карбіду кремнію, які не виділяють надмірного тепла та можуть охолоджуватися повітрям, що проходить через двигун.

Під час нещодавнього випробування в Дослідницькому центрі NASA в Клівленді кожен з контролерів двигуна успішно “пережив” перебування в камері з діапазоном температур, з якими можуть зіткнутися під час польоту (від -24 до 64℃).

Проєкт X-57 є частиною зусиль NASA з розробки стійких авіаційних рішень для першого повністю електричного літака. У грудні 2017 року інженери агенції успішно випробували акумуляторну систему X-57, підтвердивши, що вона зможе забезпечити необхідне живлення протягом всього профілю польоту.

Після кількох конфігурацій X-57 у своїй остаточній формі має два великих двигуни (60 кВт) і 12 менших електричних двигунів (10,5 кВт), які розташовані вздовж крил і забезпечують достатню потужність для зльоту на стандартних швидкостях Tecnam P20006T. X-57 також має дві літій-іонні батареї з повітряним охолодженням та вагою 180 кг, які надають 69,1 кВт⋅год енергії.

Головні очікування NASA від електролітака: нульові викиди вуглецю під час польоту, більша ефективність та низький рівень шуму.

NASA давно займається розробкою аеронавігаційних технологій — саме їй належить ідея створення так званих “вінглетів” — невеликих додаткових елементів на кінцях крил у вигляді плоских шайб, які зараз присутні на пасажирських літаках.

Нині агенція у співпраці з Boeing також розробляє нову, більш економну конструкцію літака, який споживатиме на 30% менше палива. Протягом семи років NASA інвестує 425 мільйонів доларів, тоді як Boeing та її партнери внесуть частину фінансування угоди, що залишилася, яка оцінюється приблизно в 725 мільйонів доларів. У рамках угоди NASA також надасть технічні знання та обладнання. Перший прототип планують запустити у 2028 році, а до 2030-х років літаки почнуть використовувати в комерційних цілях.

Джерело: NASA, Electrek