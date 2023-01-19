NASA та Boeing розробляють нову, більш економну конструкцію літака, який споживатиме на 30% менше палива

Космічна агенція разом з Boeing працює над новою конструкцією літака, яка може зменшити викиди та мінімізувати вплив польотів на зміну клімату.

“Більшість із вас думає про NASA як про космічне та авіаційне агентство. Але це також кліматичне агентство”, — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон на пресконференції.

NASA спостерігає за Землею з космосу, використовуючи супутники для моніторингу глобальних погодних умов і водних систем, а також розробляє технології для зменшення викидів вуглецю.

Але агенція створює й літаки, такі як електричний X-57 Maxwell і транспортний Super Guppy, а також розробляє аеронавігаційні технології.

Курс ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

“Коли ви летите на будь-якому літаку, ви оточені технологіями NASA”, — сказав Нельсон.

Ще у 1970-х роках агенція розробила так звані “вінглети” — невеликі додаткові елементи на кінцях крил у вигляді плоских шайб — які зараз присутні на пасажирських літаках. NASA сподівається, що їхній проєкт зможе запропонувати нову концепцію крила, яку називають “Transonic Truss-Braced Wing”.

Агенція співпрацюватиме з Boeing над проєктуванням і будівництвом нового літака, який має бути більш економічним і споживати на 30% менше палива, ніж поточні конструкції літаків.

Концепція зображає літак з ефективнішими двигунами та крилами, які розташовані високо на його корпусі. Вони довші та менш широкі, а також підтримуються спеціальною розтяжкою. Це створює менший опір.

“Аеродинаміка такої конфігурації відома вже давно. Якщо ви збільшуєте співвідношення сторін крила, ви природним чином зменшуєте опір цього літака — опір через підіймальну силу. Ми знаємо, що якщо зробимо це, то використаємо менше палива” — сказав Боб Пірс, помічник адміністратора Управління дослідницької місії з аеронавтики NASA.

Проблема в цьому випадку полягає в тому, щоб створити структуру, необхідну для цієї форми крила, не додаючи надто великої ваги літакові. Boeing представив першу версію цієї концепції у 2019 році, але знадобиться кілька років, щоб інтегрувати інші технології та перейти від демонстрації до практичного використання.

Ідея полягає в тому, що, на відміну від тихого надзвукового X-59 QueSST NASA, який зараз також розробляється, але ніколи не буде перевозити пасажирів, це буде не просто експериментальний літак. Натомість NASA хоче розробити технологію, яка може бути використана в комерційних цілях.

“Цей проєкт має на меті революціонізувати тип літальних апаратів, якими люди найчастіше користуються, коли підіймаються в небо”, — сказав Нельсон.

Протягом семи років космічна агенція інвестує 425 мільйонів доларів, тоді як Boeing та її партнери внесуть частину фінансування угоди, що залишилася, яка оцінюється приблизно в 725 мільйонів доларів. У рамках угоди NASA також надасть технічні знання та обладнання.

Перший прототип планують запустити у 2028 році, а до 2030-х років літаки почнуть використовувати в комерційних цілях.

Джерело: The Verge