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NASA та Boeing розробляють нову, більш економну конструкцію літака, який споживатиме на 30% менше палива

NASA та Boeing розробляють нову, більш економну конструкцію літака, який споживатиме на 30% менше палива

Космічна агенція разом з Boeing працює над новою конструкцією літака, яка може зменшити викиди та мінімізувати вплив польотів на зміну клімату.

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“Більшість із вас думає про NASA як про космічне та авіаційне агентство. Але це також кліматичне агентство”, — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон на пресконференції.

NASA спостерігає за Землею з космосу, використовуючи супутники для моніторингу глобальних погодних умов і водних систем, а також розробляє технології для зменшення викидів вуглецю.

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Але агенція створює й літаки, такі як електричний X-57 Maxwell і транспортний Super Guppy, а також розробляє аеронавігаційні технології.

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“Коли ви летите на будь-якому літаку, ви оточені технологіями NASA”, — сказав Нельсон. 

Ще у 1970-х роках агенція розробила так звані “вінглети” —  невеликі додаткові елементи на кінцях крил у вигляді плоских шайб — які зараз присутні на пасажирських літаках. NASA сподівається, що їхній проєкт зможе запропонувати нову концепцію крила, яку називають “Transonic Truss-Braced Wing”.

Агенція співпрацюватиме з Boeing над проєктуванням і будівництвом нового літака, який має бути більш економічним і споживати на 30% менше палива, ніж поточні конструкції літаків.

Білл Нельсон тримає модель літака під час пресконференції, присвяченої проєкту NASA "Sustainable Flight Demonstrator" у середу, 18 січня 2023 р. Зображення: NASA
Білл Нельсон тримає модель літака під час пресконференції, присвяченої проєкту Sustainable Flight Demonstrator у середу, 18 січня 2023 р. Зображення: NASA

Концепція зображає літак з ефективнішими двигунами та крилами, які розташовані високо на його корпусі. Вони довші та менш широкі, а також підтримуються спеціальною розтяжкою. Це створює менший опір.

“Аеродинаміка такої конфігурації відома вже давно. Якщо ви збільшуєте співвідношення сторін крила, ви природним чином зменшуєте опір цього літака — опір через підіймальну силу. Ми знаємо, що якщо зробимо це, то використаємо менше палива” — сказав Боб Пірс, помічник адміністратора Управління дослідницької місії з аеронавтики NASA. 

Проблема в цьому випадку полягає в тому, щоб створити структуру, необхідну для цієї форми крила, не додаючи надто великої ваги літакові. Boeing представив першу версію цієї концепції у 2019 році, але знадобиться кілька років, щоб інтегрувати інші технології та перейти від демонстрації до практичного використання.

Ідея полягає в тому, що, на відміну від тихого надзвукового X-59 QueSST NASA, який зараз також розробляється, але ніколи не буде перевозити пасажирів, це буде не просто експериментальний літак. Натомість NASA хоче розробити технологію, яка може бути використана в комерційних цілях. 

“Цей проєкт має на меті революціонізувати тип літальних апаратів, якими люди найчастіше користуються, коли підіймаються в небо”, — сказав Нельсон.

Протягом семи років космічна агенція інвестує 425 мільйонів доларів, тоді як Boeing та її партнери внесуть частину фінансування угоди, що залишилася, яка оцінюється приблизно в 725 мільйонів доларів. У рамках угоди NASA також надасть технічні знання та обладнання.

Перший прототип планують запустити у 2028 році, а до 2030-х років літаки почнуть використовувати в комерційних цілях.

Джерело: The Verge


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