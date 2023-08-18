X (колишній Twitter) прибере можливість блокувати інших користувачів – Маск каже, що функція “немає сенсу”

Ілон Маск заявив, що соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, видалить можливість блокувати облікові записи інших користувачів. Пізніше Маск додав, що ця функція не має сенсу.

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Власник колишнього Twitter відповів на запитання акаунту Tesla Owners Silicon Valley, чи є взагалі сенс когось блокувати: «Блок буде видалений як опція, за винятком DM». Це означатиме, що користувачі не зможуть заблокувати будь-який інший обліковий запис.

Mute — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Замість блокування Маск запропонував користувачам X функцію вимкнення (Mute). Вона видаляє дописи облікового запису з вашої хронології без скасування підписки на нього, тоді як блокування не дозволяє користувачу обліковому запису переглядати ваші загальнодоступні дописи в X. Коли ви вимкнете обліковий запис X/Twitter, він все одно зможе відповідати на ваші загальнодоступні публікації (ви просто не отримуєте сповіщення про це).

Крім того, користувач X може встановити приватний статус свого облікового запису. Це дозволяє контролювати, хто може переглядати ваші публікації та відповідати на них. Коли будь-хто реєструється в X, його твіти за замовчуванням є загальнодоступними. Приватний статус дозволяє схвалити чи відхилити запити нових підписників.

Блокування – один з традиційних засобів збереження спокою у соціальних мережах. Користувачі можуть заблокувати чийсь обліковий запис, щоб уникнути суперечок, образ або утаємничити інформацію зі свого акаунту від конкретних людей. Навряд чи позбавлення цієї можливості сприятиме популярності мережі X, особливо з урахуванням інших змін останнього часу та зухвалої поведінки її власника.

Джерело: Variety