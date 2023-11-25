X Twitter втратить $75 млн за півтора місяця через призупинення реклами – внутрішні документи

X Twitter втрачає $75 млн доходу від реклами до кінця року через призупинення реклами. Внутрішні документи, з якими ознайомилася The New York Times, свідчать про більш складне становище компанії, ніж було відомо раніше. У документах перелічено понад 200 рекламних кампаній Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft та інших, більшість з яких припинили або розглядають призупинення своєї реклами в соціальній мережі.

Документи надійшли від команди продажів X Twitter, вони звітують про відстеження впливу всіх прогалин у рекламі цього місяця, включно з тими кампаніями, які вже призупинені та потенційно можуть бути. Вони перераховують, скільки рекламних доходів компанія може втратити до кінця року, якщо рекламодавці не повернуться.

У п’ятницю X Twitter заявив, що під загрозою опинилися $11 млн, і що точна цифра коливається, оскільки деякі рекламодавці повернулися на платформу, а інші збільшили витрати.

З моменту придбання Маском Twitter за $44 млрд минулого року деякі бренди не наважувалися розміщувати рекламу на платформі через стурбованість поведінкою Маска та рішеннями щодо модерації вмісту. Реклама на платформі e США цього року впала майже на 60%, що спонукало компанію спробувати повернути рекламодавців.

Документи показують, що понад 100 брендів повністю призупинили свою рекламу, тоді як десятки інших «під загрозою». Багато хто зупинив рекламу 15 листопада або пізніше, коли Маск підтримав антисемітську теорію змови про те, що євреї підтримують імміграцію меншин для заміни білого населення.

Згідно з документами, організації, які призупинили свою рекламу на X, варіюються від політичних кампаній до мереж швидкого харчування та технологічних гігантів. Airbnb, наприклад, припинив рекламу на суму понад $1 млн, а Uber скоротив рекламу на суму понад $800 тис., зупинивши кампанії в США та на міжнародних ринках.

Інші великі бренди, зокрема Jack in the Box, Coca-Cola та Netflix, призупинили деякі свої кампанії. За оцінками X, припинена реклама Netflix коштувала майже $3 млн.

Різноманітні дочірні компанії Microsoft також припинили рекламу, що призвело до потенційної втрати понад $4 млн доходу X за четвертий квартал. Підрозділи Amazon з продажу книг і музики та одна з дочірніх компаній Google спричинили такі ж втрати.

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Минулої неділі в програмі NBC «Знайомство з пресою» кандидат у президенти від Республіканської партії Кріс Крісті назвав коментар пана Маска частиною нещодавнього спалаху «обурливої ​​ненависті».

Під час внутрішньої зустрічі зі співробітниками X цього тижня CEO X Лінда Яккаріно не згадала про підтримку Маском антисемітської публікації та пояснила проблеми компанії звітом наглядової групи Media Matters, який показав, що реклама на X від таких компаній, як IBM та Apple, з’являлася поруч із публікаціями нацистського змісту.

«Покоритися зовнішній критиці чи тиску — це не те, як X працюватиме. Люди в X є захисниками свободи слова. Ми солідарні з тими, хто вірить у це основоположне право та критичні системи стримувань і противаг демократії, що процвітає».

Раніше Маск приділяв увагу компаніям, які продовжували рекламу на X, включно з Національною футбольною лігою. Він сказав, що йому подобається НФЛ та зазначив, що компанія пожертвує всі доходи від реклами та підписок, пов’язаних із війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному Хресту/Півмісяцю в Газі. Фінансування включатиме дохід від реклами, купленої благодійними організаціями, новинними організаціями та іншими групами, які рекламують контент, пов’язаний з конфліктом.