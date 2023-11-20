Маск пообіцяв «термоядерний позов» усім, хто відмовився від реклами на Х (через антисемітизм)

Ілон Маск провів інформаційну атаку на великих рекламодавців і групу Media Matters, що займається моніторингом ЗМІ після того, як кілька великих брендів вирішили призупинити витрати на рекламу в X, колишню Twitter.

Маск написав у п’ятницю: «Суд відкривається в понеділок, X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і ВСІХ, хто вступив у змову в цій шахрайській атаці на нашу компанію». У наступних твітах він додав: «Їхнє правління, їхні донори, їхня мережа темних грошей, всі вони…» і «відкриття і свідчення будуть славними для споглядання», передає CNBC.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023

Минулого тижня організація Media Matters for America (MMFA) опублікувала звіт, в якому показано, що реклама мейнстримних брендів на X, колишньому Twitter, з’являється поряд з повідомленнями користувачів, які підтримують пронацистські та антисемітські погляди. Звіт з’явився після того, як Маск особисто опублікував серію твітів, які Білий дім назвав «огидною пропагандою антисемітської та расистської ненависті».

У відповідь рекламодавці, серед яких Apple, Comcast/NBC Universal, Disney, IBM

Lions Gate, Paramount Global і Warner Bros. Discovery вирішили призупинити свої рекламні витрати, принаймні тимчасово, у соцмережі, раніше відомій як Twitter.

Курс Англійської. Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах. Дізнатись про курс

Після того, як з’явилися новини про призупинення кампаній, Ілон Маск розрекламував платну, версію підписки X без реклами. Він написав: Premium+ не має реклами у вашій стрічці. Багато з найбільших рекламодавців є найбільшими гнобителями вашого права на свободу слова». Цікаво, чому ж такий борець брав із них гроші?