Маск пообіцяв «термоядерний позов» усім, хто відмовився від реклами на Х (через антисемітизм)

Ілон Маск провів інформаційну атаку на великих рекламодавців і групу Media Matters, що займається моніторингом ЗМІ після того, як кілька великих брендів вирішили призупинити витрати на рекламу в X, колишню Twitter.

Маск написав у п’ятницю: «Суд відкривається в понеділок, X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і ВСІХ, хто вступив у змову в цій шахрайській атаці на нашу компанію». У наступних твітах він додав: «Їхнє правління, їхні донори, їхня мережа темних грошей, всі вони…» і «відкриття і свідчення будуть славними для споглядання», передає CNBC.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023