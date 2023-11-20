Новини WTF 20.11.2023 о 12:23 comment views icon

Маск пообіцяв «термоядерний позов» усім, хто відмовився від реклами на Х (через антисемітизм)

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Юрій Орос

Автор новин

Маск пообіцяв «термоядерний позов» усім, хто відмовився від реклами на Х (через антисемітизм)

Ілон Маск провів інформаційну атаку на великих рекламодавців і групу Media Matters, що займається моніторингом ЗМІ після того, як кілька великих брендів вирішили призупинити витрати на рекламу в X, колишню Twitter.

Apple, Disney, Paramount та інші компанії також призупиняють рекламу в X Twitter через антисемітизм у мережі Ілона Маска

Маск написав у п’ятницю: «Суд відкривається в понеділок, X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і ВСІХ, хто вступив у змову в цій шахрайській атаці на нашу компанію». У наступних твітах він додав: «Їхнє правління, їхні донори, їхня мережа темних грошей, всі вони…» і «відкриття і свідчення будуть славними для споглядання», передає CNBC.

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Минулого тижня організація Media Matters for America (MMFA) опублікувала звіт, в якому показано, що реклама мейнстримних брендів на X, колишньому Twitter, з’являється поряд з повідомленнями користувачів, які підтримують пронацистські та антисемітські погляди. Звіт з’явився після того, як Маск особисто опублікував серію твітів, які Білий дім назвав «огидною пропагандою антисемітської та расистської ненависті».

У відповідь рекламодавці, серед яких Apple, Comcast/NBC Universal, Disney, IBM
Lions Gate, Paramount Global і Warner Bros. Discovery вирішили призупинити свої рекламні витрати, принаймні тимчасово, у соцмережі, раніше відомій як Twitter.

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Після того, як з’явилися новини про призупинення кампаній, Ілон Маск розрекламував платну, версію підписки X без реклами. Він написав: Premium+ не має реклами у вашій стрічці. Багато з найбільших рекламодавців є найбільшими гнобителями вашого права на свободу слова». Цікаво, чому ж такий борець брав із них гроші?

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