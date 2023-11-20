Маск пообіцяв «термоядерний позов» усім, хто відмовився від реклами на Х (через антисемітизм)

Ілон Маск провів інформаційну атаку на великих рекламодавців і групу Media Matters, що займається моніторингом ЗМІ після того, як кілька великих брендів вирішили призупинити витрати на рекламу в X, колишню Twitter.
Apple, Disney, Paramount та інші компанії також призупиняють рекламу в X Twitter через антисемітизм у мережі Ілона Маска
Маск написав у п’ятницю: «Суд відкривається в понеділок, X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і ВСІХ, хто вступив у змову в цій шахрайській атаці на нашу компанію». У наступних твітах він додав: «Їхнє правління, їхні донори, їхня мережа темних грошей, всі вони…» і «відкриття і свідчення будуть славними для споглядання», передає CNBC.
The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ
— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023
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Минулого тижня організація Media Matters for America (MMFA) опублікувала звіт, в якому показано, що реклама мейнстримних брендів на X, колишньому Twitter, з’являється поряд з повідомленнями користувачів, які підтримують пронацистські та антисемітські погляди. Звіт з’явився після того, як Маск особисто опублікував серію твітів, які Білий дім назвав «огидною пропагандою антисемітської та расистської ненависті».
У відповідь рекламодавці, серед яких Apple, Comcast/NBC Universal, Disney, IBM
Lions Gate, Paramount Global і Warner Bros. Discovery вирішили призупинити свої рекламні витрати, принаймні тимчасово, у соцмережі, раніше відомій як Twitter.
Після того, як з’явилися новини про призупинення кампаній, Ілон Маск розрекламував платну, версію підписки X без реклами. Він написав: Premium+ не має реклами у вашій стрічці. Багато з найбільших рекламодавців є найбільшими гнобителями вашого права на свободу слова». Цікаво, чому ж такий борець брав із них гроші?
Premium+ also has no ads in your timeline.
Many of the largest advertisers are the greatest oppressors of your right to free speech. https://t.co/dVkTMaGV2b
— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023