Xiaomi представила розумний годинник Redmi Watch 3, фітнес-браслет Redmi Band 2 та навушники Redmi Buds 4 Lite у яскравих кольорах

Крім смартфонів Redmi K60 та Redmi Note 12 Pro Speed, 27 вересня компанія Xiaomi представила розумний годинник Redmi Watch 3, фітнес-браслет Redmi Band 2 та навушники Redmi Buds 4 Lite. Пристрої вже продаються у Китаї.

Redmi Watch 3

Годинник оснащений AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,75”, щільністю пікселів 341 PPI та частотою оновлення 60 Гц. Пікова яскравість екрана – 600 ніт. Корпус має плоскі бічні грані, подібно до актуальних цього року смартфонів і єдину фізичну кнопку праворуч.

На Redmi Watch 3 працює функція Always-On Display, у каталозі є понад 200 змінних скінів для циферблата. Підтримується 121 режим тренувань. Внаслідок збільшення акумулятора Watch 3 тепер можуть працювати 12 днів без підзарядки, при цьому працюватиме моніторинг рівня кисню у крові та пульсометр.

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Пристрій сертифікований для використання під водою при тиску 5 атм, а також працює із системою супутникової навігації GNSS та GPS.

Годинник Watch 3 позиціюється як повнофункціональний. Проте, для дзвінків, що здійснюються через Bluetooth, потрібен телефон. У годинник вбудований мікрофон з шумозаглушенням.

Ціну Redmi Watch 3 встановлено ​​на рівні 499 юанів ($71,5). Годинник постачається у чорному або білому кольорі (який нагадує колір слонової кістки) та додатковим набором із трьох ремінців за 69 юанів ($9,9).

Redmi Band 2

Із запуском цього пристрою кордони між смартгодинником та фітнес-браслетом стали більш розмитими. Band 2 оснащений 1,47” екраном, на 76% більшим, ніж у першого Redmi Band. Браслет шириною 9,99 мм важить 14,9 г.

Цей пристрій не підтримує виклики по Bluetooth, але пропонує незвичайні функції, такі як вимірювання кисню в крові та відстеження менструального циклу. В наявності понад 30 режимів тренувань, а батарея може працювати шість днів без заряджання при інтенсивному використанні або майже 14 днів при «звичайній» експлуатації.

Redmi Band 2 коштує 159 юанів ($22,8) до кінця 2022 року, потім ціна збільшиться до 169 юанів ($24,2). Доступні шість кольорів: флуоресцентний зелений, рожеве золото, чорний, блакитний, темно-зелений та білий.

Redmi Buds 4 Lite

Ці навушники у Китаї називаються Youth («Юність») і позиціюються для молодої аудиторії, котра любить яскраві кольори.

Buds 4 Lite оснащені 12-мм драйвером та системою розумного шумозаглушення. Кожен навушник важить усього 3,9 г. Комплект з навушників та кейсу забезпечує до 20 год автономної роботи. Характеристики включають з’єднання Bluetooth 5.3 та сертифікат захисту від вологи та пилу IP54.

Redmi Buds 4 Lite випускаються у білому, чорному, салатовому та оранжевому кольорах, при цьому кейс салатових навушників чорний зовні. Їхня ціна дорівнює 139 юанів ($19,9) і на початку наступного року підніметься до 149 юанів ($21,4).

Джерело: GSMArena