Xiaomi випустила 3 смартфони серії Redmi K60: версія Pro отримала чип Snapdragon 8 Gen 2, 120-ватну зарядку та ціну від $475

Компанія Xiaomi провела презентацію, присвячену пристроям свого суббренду Redmi. Одними з найцікавіших новинок стали смартфони флагманської серії Redmi K60, яка включає одразу 3 моделі з трьома різними процесорами.

Redmi K60 Pro

Топова версія Redmi K60 Pro оснащена 6,67-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів, частотою оновлення зображення 120 Гц, частотою опитування сенсора 480 Гц, яскравістю зображення 1400 ніт та підтримкою HDR10+. Пристрій містить процесор Snapdragon 8 Gen 2, від 8 до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та від 128 до 512 ГБ вбудованої флеш-пам’яті UFS 4.0.

В Redmi K60 Pro використовується потрійна основна камера. Вона містить головний модуль на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX800, доповнений оптичною системою стабілізації зображення. Також доступні 8-мегапіксельний надширококутний модуль із кутом огляду 118 градусів та 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера у вирізі дисплея – 16-мегапіксельна.

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У смартфоні доступна батарея місткістю 5000 мАгод і спеціальний чип Surge P1 для керування процесом заряджання. Підтримується швидка провідна зарядка потужністю 120 Вт, яка дозволяє зарядити акумулятор від 0 до 100% лише за 19 хвилин. Додатково підтримується швидке бездротове заряджання потужністю 30 Вт. Пристрій пропонується у кольорах Green, White, Black та Champion Performance Edition.

Ціна Redmi K60 Pro починається з $475 за версію з 8/128 ГБ пам’яті та сягає $660 за конфігурацію з 16/512 ГБ пам’яті. Продаж у Китаї стартує з 31 грудня.

Redmi K60

Модель Redmi K60 багато в чому схожа на старшого побратима. Вона також містить 6,67-дюймовий дисплей AMOLED з роздільною здатністю 1440p і такі ж конфігурації пам’яті, але в цьому випадку застосовується старіший процесор Snapdragon 8+ Gen 1. Камера теж потрійна, але головний модуль виконаний на базі 64-мегапіксельного сенсора з OIS. Інші модулі камер такі ж, як і у версії Redmi K60 Pro.

У Redmi K60 місткість батареї збільшена до 5500 мАгод, але швидка провідна зарядка забезпечує меншу потужність – 67 Вт. Бездротова зарядка та сама – 30-ватна.

Смартфон Redmi K60 доступний у кольорах White, Green, Blue Leather та Black with Carbon за ціною від $360 (8/128 ГБ пам’яті) до $515 (16/512 ГБ пам’яті). Старт продажів у Китаї заплановано на 31 грудня.

Redmi K60E

Версія Redmi K60E стала першою у флагманській лінійці K, що отримала наприкінці назви букву E. Xiaomi поки не уточнила її значення. Пристрій також містить 6,67-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 120 Гц. Відмінності полягають у максимальній яскравості (1200 ніт) та кольоровідтворювання (10 біт замість 12 біт).

Апарат комплектується процесором Mediatek Dimensity 8200 та менш продуктивною пам’яттю: LPPDR5 замість LPDDR5X та UFS 3.1 замість UFS 4.0. Головний модуль камери має 48-мегапіксельний сенсор та OIS. Також є 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. Як і у Redmi K60, модель Redmi K60E містить батарею місткістю 5500 мАгод і підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт, але бездротової зарядки тут немає.

Смартфон Redmi K60E вже надійшов у продаж у Китаї за ціною від $315 за версію із 8/128 ГБ пам’яті.

Джерело: gsmarena