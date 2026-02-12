tradfi
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро

Олександр Федоткін

Xiaomi представила власний Bluetooth-трекер Xiaomi Tag з підтримкою Google Find Hub та Apple Find My.


Пристрій за ціною €17,99 оснащено змінною батареєю CR2032, якої вистачає на рік роботи, та підтримує Bluetooth 5.4. У Xiaomi Tag не має UWB, однак низька ціна та можливості роботи з двома мережами роблять його конкурентним.

Зазвичай Bluetooth-трекери змушують обирати, оскільки AirTag прив’язаний до екосистеми Apple, а інші марки працюють на базі дрібніших розгалужених мереж. Однак пристрій від Xiaomi покликаний змінити це, оскільки обіцяє підтримку як Google Find Hub, так і Apple Find My. Трекер використовує широку глобальну мережу користувачів iPhone та Android для пошуку загублених речей. 

Всередині пристрою використовується Bluetooth 5.4 та NFC для підтримки стабільного з’єднання. На жаль підтримка широкосмугового зв’язку відсутня. Вона могла покращити точне відстежування. Однак, ймовірно, що саме це дозволяє Xiaomi Tag залишатись сумісним з обома мережами.


Завтовшки трекер приблизно 7,2 мм та працює від стандартної батарейки CR2032. Це дозволяє легко замінити її самостійно після того, як вона розрядиться десь приблизно через рік. Комплект з чотирьох Xiaomi Tag коштуватиме приблизно €59,9. Це значно нижче вартості багатьох преміальних конкурентів, що робить його привабливим варіантом для тих, хто хоче помітити кілька предметів без великих витрат.

Xiaomi поки не проводила офіційної презентації, однак поява пристрою на кількох європейських роздрібних сайтах, включаючи офіційний французький магазин Xiaomi, говорить про очікуваний невдовзі реліз. На думку аналітиків, пристрій буде офіційно представлений разом з новою лінійкою флагманських смартфонів та планшетів, ймовірно, на початку березня. 

Ми писали, що Android отримав функцію пошуку невідомих Bluetooth-трекерів. Окрім цього Google запустила Find My Device — мережу, що вміє шукати навіть вимкнені телефони.

Google підключає Bluetooth-трекери сторонніх виробників до власної 3-мільярдної мережі Find My Device

Джерело: Android Headlines

