Новини Технології 15.05.2023 о 10:43

Google підключає Bluetooth-трекери сторонніх виробників до власної 3-мільярдної мережі Find My Device

Катерина Даньшина

Авторка новин

Після випуску Apple AirTag Google раптово зацікавилась ринком Bluetooth-трекерів, розгорнувши власну мережу Find My Device, яка нині використовує 3 млрд активних пристроїв Android і підтримує Bluetooth-трекери сторонніх виробників.

Курс
PR-менеджмент для професіоналів
Хочете перейти на стратегічний рівень та стати PR-директором?
Звісно!
Superstar

Подібно до Apple, мережа Google анонімно використовуватиме мільярди Android-пристроїв у всьому світі, щоб допомогти користувачам віднайти втрачені чи вкрадені речі, навіть коли вони вимкнені. Система Find My Device працює з сумісними пристроями та аксесуарами, які мають GPS і оновлені функції підключення, такі як UWB і Bluetooth LE. Крім того, необхідне апаратне забезпечення для постійної роботи функції, щоб краудсорсингова мережа трекерів могла знаходити свої координати на карті.

Google стверджує, що дані про місцеперебування зашифровані наскрізно, а це означає, що навіть компанія не зможе їх побачити.

Головне оновлення — це те, що мережа підтримуватиме інші бренди Bluetooth-трекерів, зокрема Pebblebee і Chipolo. Водночас Google планує випустити нову прошивку для навушників Pixel Buds, щоб вони працювали на Find My Device. Також була підтверджена сумісність з бездротовими навушниками JBL і Sony.

Chipolo та Pebblebee пропонують звичайні теги для відстеження ключів і тонкі трекери у форматі кредитної картки. Усі продукти Pebblebee перезаряджаються, тоді як брелок Chipolo має змінну батарею CR2032 (але трекер гаманця, на жаль, одноразовий).

Google підключає Bluetooth-трекери сторонніх виробників до власної 3-мільярдної мережі Find My Device1Google підключає Bluetooth-трекери сторонніх виробників до власної 3-мільярдної мережі Find My Device1

Усі ці теги відображатимуться в програмі Find My Device — разом із вашими телефонами Android, навушниками та будь-яким іншим пристроєм, підключеним до мережі. Набори продуктів Chipolo та Pebblebee мають динамік, тож підтримуватимуть функцію сповіщення, коли ви будете поблизу, та вже доступні для попереднього замовлення.

Google підключає Bluetooth-трекери сторонніх виробників до власної 3-мільярдної мережі Find My Device

Обидві компанії підтримують мережі Google й Apple і те, що вони мають створювати окремі версії одного продукту, виглядає якось дивно. До прикладу, у Chipolo їх три: одна, яка працює з власними програмами компанії; друга, яка працює з мережею Find My Network від Apple, і третя, яка працює з мережею Find My Device від Google.

Курс
Мікросервісна архітектура
Це вам не шубу в труси заправляти
Хочу на курси
man

Схожа за функціями Tile ще не під’єдналась до жодної з цих мереж, але в блозі Google повідомляється, що вона з часом приєднається до Find My Device. Імовірно, у майбутньому Google також планує створити власний Bluetooth-трекер.

Джерело: Arstechnica


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати