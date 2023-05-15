Google підключає Bluetooth-трекери сторонніх виробників до власної 3-мільярдної мережі Find My Device

Після випуску Apple AirTag Google раптово зацікавилась ринком Bluetooth-трекерів, розгорнувши власну мережу Find My Device, яка нині використовує 3 млрд активних пристроїв Android і підтримує Bluetooth-трекери сторонніх виробників.

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Подібно до Apple, мережа Google анонімно використовуватиме мільярди Android-пристроїв у всьому світі, щоб допомогти користувачам віднайти втрачені чи вкрадені речі, навіть коли вони вимкнені. Система Find My Device працює з сумісними пристроями та аксесуарами, які мають GPS і оновлені функції підключення, такі як UWB і Bluetooth LE. Крім того, необхідне апаратне забезпечення для постійної роботи функції, щоб краудсорсингова мережа трекерів могла знаходити свої координати на карті.

Google стверджує, що дані про місцеперебування зашифровані наскрізно, а це означає, що навіть компанія не зможе їх побачити.

Головне оновлення — це те, що мережа підтримуватиме інші бренди Bluetooth-трекерів, зокрема Pebblebee і Chipolo. Водночас Google планує випустити нову прошивку для навушників Pixel Buds, щоб вони працювали на Find My Device. Також була підтверджена сумісність з бездротовими навушниками JBL і Sony.

Chipolo та Pebblebee пропонують звичайні теги для відстеження ключів і тонкі трекери у форматі кредитної картки. Усі продукти Pebblebee перезаряджаються, тоді як брелок Chipolo має змінну батарею CR2032 (але трекер гаманця, на жаль, одноразовий).

Усі ці теги відображатимуться в програмі Find My Device — разом із вашими телефонами Android, навушниками та будь-яким іншим пристроєм, підключеним до мережі. Набори продуктів Chipolo та Pebblebee мають динамік, тож підтримуватимуть функцію сповіщення, коли ви будете поблизу, та вже доступні для попереднього замовлення.

Обидві компанії підтримують мережі Google й Apple і те, що вони мають створювати окремі версії одного продукту, виглядає якось дивно. До прикладу, у Chipolo їх три: одна, яка працює з власними програмами компанії; друга, яка працює з мережею Find My Network від Apple, і третя, яка працює з мережею Find My Device від Google.

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Схожа за функціями Tile ще не під’єдналась до жодної з цих мереж, але в блозі Google повідомляється, що вона з часом приєднається до Find My Device. Імовірно, у майбутньому Google також планує створити власний Bluetooth-трекер.

Джерело: Arstechnica