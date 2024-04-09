Google нарешті запустила мережу пошуку пристроїв Find My Device

Після тривалого тестування Google нарешті запустила свою довгоочікувану мережу Find My Device. Ця технологія використовує краудсорсингову мережу з понад мільярда пристроїв Android, щоб допомогти людям знаходити втрачені гаджети. Базова функціональність цього рішення подібна аналогічним пропозиціям від Apple і Tile.

Після встановлення користувачі можуть використовувати застосунок для пошуку сумісних телефонів і планшетів на базі Android. Інструмент змусить пристрої подзвонити за командою користувача, а їхнє місцезнаходження з’явиться на карті. Ці дані карти працюють, навіть якщо пристрої офлайн. Смартфони Pixel 8 і Pixel 8 Pro з’являться на карті, якщо вони вимкнені або якщо акумулятор повністю розряджений.

Ця технологія ще не доступна для повсякденних речей, але це буде незабаром. Мітки Bluetooth-трекерів від Chipolo та Pebblebee будуть інтегровані в додаток Find My Device у травні. Це дозволить користувачам знаходити будь-що, включаючи ключі від машини, гаманці та навіть домашніх улюбленців, що заблукали. Майбутні теги вже створюються спеціально для мережі. Пропозиції Pebblebee включають теги, кліпси та тонкі картки для гаманців. Вони надійдуть у продаж наприкінці травня або на початку червня. Chipolo створює версії своїх трекерів One Point і Card Point для пристроїв Android, які з’являться в травні. Google каже, що пізніше цього року з’явиться більше трекерів, включаючи продукти Motorola та eufy.

Сервіс Google Find My Device також інтегрується з гаджетами розумного будинку Nest. Якщо ви загубите щось у домі, застосунок Find My Device покаже вам розташування цього предмета відносно існуючих пристроїв Nest. Це повинно допомогти забезпечити «просту точку відліку», щоб знайти загублене.

Також пропонується функція, яка дозволяє ділитися місцем розташування предмета з іншими людьми, щоб друзі та родина могли стежити за дорогоцінними речами.

Нова технологія відстеження працює на пристроях під управлінням Android 9 (вийшла у 2018 році) і вище. Спочатку новою мережею Google Find My Device зможуть скористатися користувачі Android у США та Канаді, а глобальний випуск відбудеться незабаром.

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Джерело: Engadget