Як Founders Edition: MSI випустила NVIDIA RTX 5080 з двостороннім кулером

MSI GeForce RTX 5080 EXPERT / MSI

MSI готує до випуску лінійку відеокарт EXPERT на базі чипа NVIDIA GeForce RTX 5080. На ринку існуватимуть дві версії карти з трохи різними робочими частотами.

Раніше в асортименті MSI вже були відеокарти з системою охолодження «push-pull», яка передбачає два вентилятори з різних боків карти — подібно до дизайну NVIDIA Founders Edition серії RTX 40. За цією концепцією один з вентиляторів розташовується безпосередньо над чипом, а інший — над радіатором зі сторони бекплейту. У попередньому поколінні таку конструкцію мали карти MSI RTX 4080 SUPER EXPERT та RTX 4070 Ti SUPER EXPERT, а в актуальній лінійці поки що матиме лише RTX 5080. Імовірно, згодом подібні рішення з’являться і на інших чипах.

MSI GeForce RTX 5080 EXPERT використовує чип RTX 5080 із 10 752 CUDA-ядрами та 16 ГБ відеопам’яті GDDR7 з 256-бітною шиною. Робоча частота чипа в буст-режимі відповідає референсній — 2617 МГц. Також у продажу існуватиме розігнана версія, у якої частота GPU сягатиме 2715 МГц. Ще до півтора десятка МГц обом картам можна буде додати за допомогою фірмового застосунку MSI Center.

У новому поколінні MSI використала вентилятори іншої конструкції (з 7 лопатями замість 9), зробила більший акцент на золотистих тонах і трохи змінила форму кожуха. Серед інших особливостей заявлено велику випарну камеру та квадратні теплові трубки, що з’єднують її з алюмінієвим радіатором.

Габарити карти становлять 319 × 150 × 60 мм — це на 7 мм довше та на 1 мм тонше за попередницю — RTX 4080 SUPER. Вага карти доволі велика — 1,9 кг. Що ж до ціни, то у фірмовому магазині MSI в США не розігнана MSI RTX 5080 EXPERT оцінена у $1399,99.

Джерело: Videocardz, Tom’s Hardware