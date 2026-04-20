Новини Пристрої 20.04.2026

Тепер і процесори: ринок ПК чекає новий дефіцит, гірший за нестачу пам'яті

Вадим Карпусь

На ринку комплектуючих назріває нова проблема: дефіцит процесорів може виявитися навіть серйознішим, ніж нестача пам’яті. Про це повідомляє Digitimes із посиланням на джерела в індустрії.


За словами учасників ринку, ситуація з процесорами “гостріша, ніж із пам’яттю”. Хоча оперативна пам’ять доступна обмежено і значно подорожчала, деякі моделі CPU від AMD та Intel фактично зникли з продажу. І це незалежно від ціни.

Найсильніше дефіцит б’є по виробниках корпоративних систем. Багато з них залежать саме від процесорів Intel, а частина моделей перебуває в обмеженій доступності ще з 2025 року.

Ринок розраховує, що ситуацію вирівняють нові процесори Intel на техпроцесі 18A. Але ця технологія має непросту історію: спочатку компанія стикнулася з низьким рівнем виходу придатних чипів. І свого часу Intel навіть розглядала відмову від цього техпроцесу.


Перші чипи на цьому вузлі вже з’явилися — це мобільні рішення Panther Lake, де 18A використовують для обчислювального блоку. Їх встановлюють у нові ноутбуки, і з часом вони можуть дістатися й до портативних пристроїв.

Останнім часом ситуація з виробництвом покращується. Генеральний директор Ліп-Бу Тан навіть підтримав ідею використовувати 18A для сторонніх клієнтів. Це натякає, що вихід придатних чипів зріс і компанія може збільшити обсяги.

Хай там як, аналітики вже попереджають, що у 2026 році попит на ПК може просісти через зростання цін. Дорожчають і комплектуючі, і самі комп’ютери.

На споживчому ринку ситуація поки виглядає спокійніше, адже багато ігрових процесорів ще продаються за адекватними цінами. Проте така ситуація триватиме не дуже довго. Згідно з прогнозом, найбільший удар дефіциту припаде на другий квартал (квітень-червень).

Одна з причин дефіциту — стрімке зростання попиту на сервери для штучного інтелекту. Вони активно споживають виробничі потужності, які раніше йшли на масові продукти. Тому попит на пам’ять та процесори збільшується. Цей фактор уже впливає на ринок і, за оцінками експертів, ситуація може ще далі погіршитися, перш ніж настане стабілізація.

Отже, дефіцит процесорів стає новим викликом для ринку ПК. Якщо поставки не стабілізуються разом із запуском техпроцесу 18A, користувачі можуть зіткнутися з вищими цінами й обмеженим вибором. Це на додачу до здорожчання пам’яті, накопичувачів та відеокарт.

NVIDIA спробувала техпроцес Intel 18A і їй не сподобалося

Джерело: pcgamer

