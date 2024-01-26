Японська космоагенція JAXA підтвердила, що апарат SLIM перебуває на Місяці догори дригом

Минулої суботи Японія досягла космічної віхи, вперше в історії своєї країни здійснивши м’яку посадку на Місяць, ставши лише п’ятою країною, якій це вдалося. Але невдовзі після посадки японська космічна агенція JAXA підтвердила, що в апарата SLIM виникли проблеми з сонячними батареями, і тому місія не зможе продовжитися, як планувалося. Команда вимкнула спусковий апарат, щоб зберегти той невеликий заряд батареї, який залишився, поки вона обмірковує свій наступний крок.

Зараз JAXA повідомила, що космічний апарат опинився на поверхні Місяця догори дном, і цей невдалий результат, ймовірно, був спричинений нестабільним приземленням після відмови одного з двигунів SLIM під час його остаточного спуску. JAXA поділилася зображенням космічного апарату від Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2), автономного апарату розміром з долоню, який вдалося розгорнути. Японський посадковий модуль SLIM на Місяці догори ногами. Зображення містить відсутні дані в центрі

Дані, отримані перед зупинкою SLIM, підтвердили, що апарат досягнув поверхні Місяця приблизно за 55 метрів на схід від початкового запланованого місця посадки, передає Digital Trends.

Технологія посадки SLIM виявилася набагато кращою, ніж та, що використовувалася в попередніх місіях, які мали на меті посадку в зонах радіусом кілька кілометрів. Система SLIM може відігравати важливу роль у майбутніх місячних місіях, особливо тих, які прагнуть здійснювати посадку на нерівній місцевості, ближче до районів, які, як вважається, містять поклади водяного льоду — ресурсу, який в майбутньому може бути перетворений на паливо для ракетних запусків з поверхні Місяця на Марс і далі.

Гарною новиною для команди місії стало те, що Японське космічне агентство тепер розуміє, що сонячні батареї SLIM спрямовані на захід, що передбачає можливість вироблення енергії, а отже, і повернення спускового апарату, коли сонце світитиме в цьому напрямку найближчими днями.