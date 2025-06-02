Японські вчені створили VR-гру, яка здатна покращити зір

Японські дослідники розробили VR-гру, яка потенційно здатна покращувати зір
Вчені з Університету Квансей Ґакуїн зібрали невелику групу учасників для початкового дослідження. Вони грали в VR протягом шести тижнів — і показали позитивні результати. Для цього вони обрали просту гру зі стрільбою по мішенях, яку створили в Unity спеціально для гарнітури Meta Quest 2.
Механіка гри побудована навколо тренування очей. Гравець бачить три доріжки з круглими мішенями, кожна з яких стоїть на палиці. При натисканні кнопки на контролері активується віртуальний лазер, при наведенні якого на смугу вмикається режим прицілювання. У центрі кожної цілі знаходиться символ у формі кільця Landolt C — це чорне кільце з проміжком, яке традиційно використовують в Японії для перевірки зору. Щоб потрапити точно, гравець має рухати джойстик у напрямку, який вказує цей проміжок.
Важливий момент — під час VR-гри гравець постійно перемикає фокус між мішенями на різних відстанях. Це і змушує працювати війкові м’язи ока, відповідальні за фокусування. Саме їхнє тренування, як вважають автори експерименту, і допомагає покращити зір.
Після кожного сеансу користувач бачив на екрані результати в стилі аркад: скільки цілей він уразив, скільки промахнувся, які були комбінації, і чи вдалося побити попередній рекорд. У дослідженні взяли участь 10 молодих людей віком від 22 до 36 років. Усі вони показали покращення зору за підсумками експерименту. Для людей із серйознішою короткозорістю (міопією) зростання було тісно пов’язане з частотою гри — чим частіше грали, тим кращим ставав зір.
Наразі автори дослідження наголошують: цих даних поки що недостатньо, щоб вважати VR-гру лікувальним інструментом. Попередні результати виглядають перспективно, але потрібно провести масштабніші тести. Команда планує продовжити роботу й провести нові експерименти, щоб перевірити ефективність такого підходу в довгостроковій перспективі.
Джерело: IGN
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