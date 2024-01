Японський місячний зонд SLIM відновив потужність після посадки догори дригом

Японський апарат для дослідження Місяця (SLIM) відновився після того, як 20 січня після посадки на Місяць його перевернуло, через що його сонячні батареї виявилися спрямовані в неправильному напрямку. У понеділок Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) оголосило, що зв’язок з космічним апаратом SLIM було відновлено, і операції з пошуку інформації про походження Місяця поновилися.

JAXA передбачало, що зміна напрямку сонячного світла може дати змогу підзарядити батарею зонда. Невідомо, як довго вистачить цієї енергії — агентство раніше заявляло, що SLIM не був розроблений для того, щоб пережити місячну ніч, яка почнеться в четвер, передає The Verge.

Знімки місячної поверхні, зроблені багатодіапазонною спектральною камерою SLIM до того, як енергія космічного апарату була відключена, були опубліковані 25 січня. Сьогодні JAXA оприлюднило ще одне зображення скельного утворення «іграшковий пудель», сфотографованого SLIM.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG

— 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) January 29, 2024