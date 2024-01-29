Новини Наука та космос 29.01.2024 о 17:44 comment views icon

Японський місячний зонд SLIM відновив потужність після посадки догори дригом

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Юрій Орос

Автор новин

Японський місячний зонд SLIM відновив потужність після посадки догори дригом

Японський апарат для дослідження Місяця (SLIM) відновився після того, як 20 січня після посадки на Місяць його перевернуло, через що його сонячні батареї виявилися спрямовані в неправильному напрямку. У понеділок Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) оголосило, що зв’язок з космічним апаратом SLIM було відновлено, і операції з пошуку інформації про походження Місяця поновилися.

Японська космоагенція JAXA підтвердила, що апарат SLIM перебуває на Місяці догори дригом

JAXA передбачало, що зміна напрямку сонячного світла може дати змогу підзарядити батарею зонда. Невідомо, як довго вистачить цієї енергії — агентство раніше заявляло, що SLIM не був розроблений для того, щоб пережити місячну ніч, яка почнеться в четвер, передає The Verge.

Знімки місячної поверхні, зроблені багатодіапазонною спектральною камерою SLIM до того, як енергія космічного апарату була відключена, були опубліковані 25 січня. Сьогодні JAXA оприлюднило ще одне зображення скельного утворення «іграшковий пудель», сфотографованого SLIM.

Минулої ночі зв’язок зі SLIM було успішно встановлено, і роботу відновлено! Одразу ж розпочалися наукові спостереження за допомогою MBC, і ми отримали перше світло для 10-діапазонного спостереження. На цьому фото показано «іграшкового пуделя», який ми спостерігали в багатосмуговому діапазоні.

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