YouTube за прикладом Netflix іде в ігри. Починає з 30 мініігор, як-от більярд, солітер та Angry Birds

YouTube розширюється в напрямку ігор — принаймні, для платних підписників YouTube Premium платформа надасть доступ до набору онлайнігор, в які можна пограти як через браузер, так і за допомогою мобільного застосунку. Нова функція називається Playables і вже тестувалася окремими користувачами у вересні.

Минулого тижня YouTube надіслав повідомлення про Playables своїм передплатникам з пропозицією випробувати нову можливість, передає The Verge. Ті, хто погодиться, зможуть пограти в 37 мініігор прямо всередині YouTube — їх не потрібно завантажувати або встановлювати.

У списку є популярні ігри, як-от Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword, а також низка аркад. У повідомленні YouTube Premium зазначено, що ігри будуть доступні до 28 березня 2024 року. Користувачі преміумпідписки зможуть знайти повну бібліотеку ігор у розділі Playables на вкладці Explore.

Great to see Phaser games as YouTube Playables. Worked flawlessly, nice integration (only tested on desktop) pic.twitter.com/hzuNHgWmV5 — threads.net/@photonstorming (@photonstorm) November 27, 2023

YouTube Playables, схоже, не стільки приваблюватиме серйозних геймерів, скільки є способом підсолодити горщик для своїх платних підписників. Цього літа компанія підвищила ціну свого преміумплану по світу, але поки не в Україні, аналогічне підвищення цін на підписку здійснили стрімінгові сервіси Netflix, Apple, Amazon та інші. Хоча важко уявити, що хтось підпишеться на YouTube Premium виключно заради Playables, вони можуть переконати деяких користувачів, які вагаються, залишитися на довше, а за умови, що в Angry Birds не буде реклами — це непоганий спосіб «вбити час» десь у транспорті.

З іншого боку, ігри — це актуальний тренд для великих технологічних компаній, звідки Google пішла після закриття Stadia. Одним із недавніх прикладів є Netflix.