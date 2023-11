YouTube за прикладом Netflix іде в ігри. Починає з 30 мініігор, як-от більярд, солітер та Angry Birds

YouTube розширюється в напрямку ігор — принаймні, для платних підписників YouTube Premium платформа надасть доступ до набору онлайнігор, в які можна пограти як через браузер, так і за допомогою мобільного застосунку. Нова функція називається Playables і вже тестувалася окремими користувачами у вересні.

Минулого тижня YouTube надіслав повідомлення про Playables своїм передплатникам з пропозицією випробувати нову можливість, передає The Verge. Ті, хто погодиться, зможуть пограти в 37 мініігор прямо всередині YouTube — їх не потрібно завантажувати або встановлювати.

У списку є популярні ігри, як-от Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword, а також низка аркад. У повідомленні YouTube Premium зазначено, що ігри будуть доступні до 28 березня 2024 року. Користувачі преміумпідписки зможуть знайти повну бібліотеку ігор у розділі Playables на вкладці Explore.

Great to see Phaser games as YouTube Playables. Worked flawlessly, nice integration (only tested on desktop) pic.twitter.com/hzuNHgWmV5

— threads.net/@photonstorming (@photonstorm) November 27, 2023