Юпітер схуд, а ти — ні: розміри планети менші, ніж вважали останні 50 років

Міжнародна група дослідників з Інституту Вейцмана представила найбільш точне на сьогодні визначення розмірів та форми Юпітера.





Як зазначає професор з кафедри наук про Землю та планети Йохай Каспі, знаючи відстань до Юпітера та спостерігаючи за його обертанням, можна визначити його розміри та форму, однак для отримання точніших результатів необхідні складніші методи. Старший науковий керівник, який очолив дослідження, доктор Елі Галанті підкреслює, що форма планети, як вважалось досі, була визначена дослідниками за усього шістьма вимірами, зробленими майже півсторіччя тому космічними апаратами NASA “Voyager” та “Pioneer”.

“Ці місії заклали основу, але тепер у нас з’явилася рідкісна можливість очолити аналіз 26 нових вимірів, зроблених космічним апаратом NASA “Juno”, — пояснює Галанті.

Запущений у 2011 році, Juno обертається навколо Юпітера з 2016 року, передаючи NASA необроблені дані. У 2021 році космічне агентство подовжило його місію, щоб він і надалі міг вивчати планету та її супутники. Нова траєкторія дозволила космічному апарату пройти позаду Юпітера, чого він не міг зробити на попередній орбіті.

“Проходження апарату Juno за Юпітером відкриває можливості нових наукових досліджень. Коли космічний апарат проходить за планетою, його радіосигнал блокується та спотворюється атмосферою планети. Це дозволяє точно виміряти її розміри”, — зазначає керівник програми цього космічного апарату доктор Скотт Болтон.

За словами аспірантки Марії Смирнової, яка розробила спеціальну методику обробки нових даних від Juno, дослідники відстежували, як радіосигнали вигинаються під час проходження через атмосферу планети. На базі отриманої інформації було створено докладні карти температури та щільності Юпітера, які дали найчіткіше уявлення про його розміри та форму.





Згідно з новими даними, Юпітер виявився набагато меншим, ніж вважалось до цього. Його ширина на екваторі приблизно на 8 км менша, а на полюсах планета більш пласка на 24 км. Одним словом, він більш сплющений порівняно з попередніми оцінками. У зв’язку з цим Йохай Каспі підкреслює, що підручники доведеться оновити. Він додав, що розмір Юпітера не змінився, однак змінився спосіб вимірювання.

“Ці кілька кілометрів мають значення. Невелике зміщення радіуса дозволяє нашим моделям внутрішньої будови Юпітера набагато краще відповідати як даним про гравітацію, так і вимірюванням в атмосфері”, — зазначає Елі Галанті.

Каспі також додає, що попередні вимірювання не враховували потужні вітри на Юпітері. Включивши ці екстремальні вітри до своїх розрахунків, команда Вейцмана усунула давні розбіжності у більш ранніх вимірах. Робота над вивченням вітрів пов’язана з недавнім дослідженням Каспі та доктора Німрода Гавріеля, присвяченим великим полярним циклонам Юпітера. У цьому дослідженні використовувалися вимірювання руху цих циклонів, проведені апаратом Juno, для прогнозування їхньої глибини поширення вглиб планети. Загалом покращене розуміння вітрів Юпітера дозволяє вченим прояснити взаємозв’язок між атмосферою планети та її глибокими надрами. На думку Каспі, Юпітер, ймовірно, був першою планетою, що утворилась у Сонячній системі. Подальше вивчення наближає вчених до розуміння того, як формувалась Сонячна система та планети, подібні до Землі.

Результати опубліковані у журналі Nature Astronomy

Джерело: Phys.org