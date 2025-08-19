Ютубер відтворив детектор руху з фільмів "Чужий" — він працює

Фанат зробив справжній детектор руху Чужих

Натхненний нещодавнім стартом серіалу “Чужий: Земля”, ентузіаст електроніки Роб Сміт створив “повністю робочий детектор руху M314”. Проєкт довго залишався лише на кресленнях — за словами Сміта, близько 10 років, але тепер він завершив роботу над цим пристроєм на базі Raspberry Pi. Автор стверджує, що трекер “може реально відстежувати рух на відстані приблизно 15 метрів”. Звичайно, як і у фільмах, пристрій не покаже, що саме рухається.

На своєму YouTube-каналі RobSmithDev автор розповідає, що багато попередніх спроб відтворити детектор руху M314 виглядали достовірно. Але насправді вони лише відтворювали відео на екрані замість справжнього відстеження. Натомість пристрій Сміта дійсно показує рух на дисплеї, здатен “бачити” крізь стіни та має автентичні синтезовані звуки.

Головною перешкодою, через яку проєкт відкладався, стала відсутність відповідного радарного сенсора. Першим відкриттям для Сміта став модуль RCWL-0516 Arduino Radar Module, який працює на частоті 3,18 ГГц та дозволяє аналізувати відбиті сигнали. Це був прогрес у порівнянні з інфрачервоними датчиками, що мали суттєві обмеження.

Втім, у процесі роботи компонент змінювався кілька разів. Автор послідовно тестував моделі RCWL-0516, HFS-DC06H, HLK-LD2410, HLK-LD2420, і зрештою зупинився на новітньому DreamHAT+ Radar.

Інформація про цей модуль випадково потрапила до нього на пошту. Хоча пристрій виявився недешевим, він обіцяв підтримку міліметрового діапазону 60 ГГц та дальність у 15 метрів. Цей радар відзначався високою точністю та добре підходив для інтеграції з Raspberry Pi (4 або 5). Принаймні, так стверджувала реклама.

Однак у тестах Сміт зауважив, що реальна дальність виявилась удвічі меншою за заявлену. А ще сенсор визначав лише один рух одночасно. Питання — що робити, якщо прибульців більше, ніж один?

На додачу до Raspberry Pi 4 Model B та DreamHAT+ Radar, Сміт підібрав кілька інших ключових деталей — акселерометр і TFT-екран. Їхні характеристики та посилання на моделі він залишив у описі до відео.

У другій половині відео (це лише перша частина двосерійного циклу) автор показав робочий інтерфейс із “радарним” дисплеєм. Він навіть пом’якшив лінії дуг на сітці, щоб зображення виглядало схожим на відбиток старого ЕПТ-монітора.

Не менше уваги він приділив звуку. Аудіосупровід у детекторі руху M314 відігравав ключову роль у створенні напруги в оригінальних фільмах, і синтезовані змінні за висотою сигнали, які Сміт реалізував у своєму пристрої, максимально наближені до оригіналу.

Автор також опублікував список завдань, які ще потрібно виконати, тож робота триває. У другому відео він обіцяє показати фінальний варіант трекера, повний список компонентів та навіть вихідний код, щоб охочі могли зібрати власний детектор руху M314 вдома.

Джерело: tomshardware