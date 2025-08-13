Новини Кіно 13.08.2025 comment views icon

На FX стартував серіал "Чужий: Земля" з першими двома епізодами

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

На FX стартував серіал "Чужий: Земля" з першими двома епізодами
Кадри з серіалу "Чужий: Земля" / FX

Відбувся реліз серіалу “Чужий: Земля” — першого проєкту у франшизі про ксеноморфів, дія якого розгортається на нашій планеті.

Сюжет і хронологія

“Чужий: Земля” — це приквел до оригінального “Чужого” Рідлі Скотта, події якого відбуваються у 2120 році. В цей час Землею керують п’ять великих корпорацій у складі Вейланд-Ютані, Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд.

Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди — гуманоїдних роботів із людською свідомістю, де першим прототипом стає дівчина Венді. Вона добровільно бере участь у місії з вивезення таємничого вантажу з міжгалактичного корабля після його аварійної посадки на Землю. Попередні трейлери дражнили, що нам покажуть щонайменше 5 різних видів прибульців, окрім звичного для серії ксеноморфа.

Кадри з серіалу "Чужий: Земля" / FX
Кадри з серіалу “Чужий: Земля” / FX

Акторський склад

  • Сінді Чандлер — робот-гібрид Венді зі свідомістю дитини
  • Тімоті Оліфант — Кірш, синтетик і наставник Венді
  • Алекс Лотер — солдат-медик Сі Джей
  • Бабу Сізей — кіборг Вейланд-Ютані
  • Адарш Гурави, Ерана Джеймс, Лілі Ньюмарк, Кіт Янг і Джонатан Аджаї — гібриди Продіджи
  • Семюел Бленкін — Бой Кавальє, гендиректор корпорації Продіджи
  • Аде Едмондсон — Атом Ейнс, права рука Кавальє
  • Сандра Ї Сенсіндівер — керівниця Вейланд-Ютані
  • Ессі Девіс і Девід Рісдал — науковці Дейм і Артур Сільвія, що наглядають за програмою гібридів

Оцінки

Критики оцінили серіал “Чужий: Земля”, як третій кращий проєкт у франшизі, який поступається лише фільму Джеймса Кемерона і має однаковий рейтинг з “Чужим” Рідлі Скотта — 93% на Rotten Tomatoes на основі 68 рецензій профільних видань.

Сайт Games Radar визначає шоу, як “сміливе, часто насильницьке і люто цікаве”, тоді як Rolling Stone порівнює його з “Фарго”, зазначаючи, що шоуранер Ноа Гоулі “взяв концепцію, яка не має права не спрацювати на телебаченні, і перетворив її на щось захопливе та дивовижне”. В рецензії The Hollywood Reporter “Чужий: Земля” описують як щось “запальне і часом громіздке”, що зрештою стає “захопливою епопеєю про особистість, гординю та, звичайно ж, первісне задоволення від спостереження за тим, як людей докорінно вражають космічні монстри”.

Кадри з серіалу "Чужий: Земля" / FX
Кадри з серіалу “Чужий: Земля” / FX

З релізом перших двох епізодів з’явились і глядацькі оцінки. Вони дещо нижчі, але все ж пристойні — 81% на основі 100+ відгуків. Більшість коментарів позитивні, але серед нарікань згадуються занизький темп оповіді, застарілі спецефекти й сюжет, а також невдоволення акторською грою.

“Це “Чужий” і водночас щось нове та свіже. Думаю, що вони представили ідеї “Прометея” краще, ніж у приквелах. Людство грає роль бога, корпораційна жадібність важливіша за людське життя. Венді видається чудовою головною героїнею, не можу дочекатися третього епізоду”, — написав один із глядачів.

Розклад виходу епізодів

Наразі для перегляду на FX та Hulu доступні два епізоди з загалом восьми. Решта виходитимуть щовівторка до 23 вересня включно.

  • Епізод 1: Neverland — 12 серпня 2025 року
  • Епізод 2: Mr. October — 12 серпня 2025 року
  • Епізод 3: Metamorphosis — 19 серпня 2025 року
  • Епізод 4: Observation — 26 серпня 2025 року
  • Епізод 5: Emergence — 2 вересня 2025 року
  • Епізод 6: The Fly — 9 вересня 2025 року
  • Епізод 7: In Space, No One — 16 вересня 2025 року
  • Епізод 8: The Real Monsters — 23 вересня 2025 року
Серіал «Чужий: Земля» — нові кадри, подробиці сюжету та дата релізуСеріал «Чужий: Земля» — нові кадри, подробиці сюжету та дата релізуПерший трейлер серіалу «Чужий: Земля» показав п'ять видів прибульців із натяком на ХижакаСеріал «Чужий: Земля» — нові кадри, подробиці сюжету та дата релізу

Що далі для “Чужого”?

Серіал “Чужий: Земля” націлений стати наступною телевізійною сенсацією — на кшталт “Гри престолів” чи “Останніх з нас”, зі слів його творців, які уявляють створення 2, 3, 4 сезонів і далі. Офіційно продовження ніхто не схвалював, але зважаючи на велику увагу до шоу, воно цілком ймовірне.

Паралельно Феде Альварес обговорює сиквел до торішнього фільму “Чужий: Ромул”, який заробив касу, що забезпечила йому друге місце в рейтингу найбільших заробітків серії. Щодо людини, яка започаткувала серію про ксеноморфів, Рідлі Скотта, то режисер заявив, що офіційно покінчив із франшизою (однак у “Чужий: Земля” все ще взяв на себе роль продюсера).

У листопаді також чекаємо на реліз фільму “Хижак: Пустки”, який в трейлері демонстрував деякі цікаві відсилання до “Чужого”.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Серіал "Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг
Перший тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» — CD Projekt RED і Netflix анонсували другий сезон
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
«Я вже знаю, де поховані тіла»: новий трейлер «Венздей» повертає Дженну Ортегу до ще більш містичного Невермору
Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes
«Покручений метал» повернеться на Peacock 31 липня — трейлер 2-го сезону з Акселем, Каліпсо і турніром
Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки
Третій сезон «Гри в кальмара» побив рекорд з переглядів Netflix за 3 дні — попри жахливі оцінки глядачів
«Серіал, що не має конкурентів»: Квентін Тарантіно розхвалив хіт жахів Netflix з 93% на Rotten Tomatoes
«Чекайте на шалену подорож»: серіал «Хлопаки» / The Boys офіційно завершив знімання п'ятого і фінального сезону
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
На Netflix вийшов третій сезон серіалу «Гра в кальмара» — моторошний фінал із «морем сліз»
Серіал "Чужий: Земля" оцінили у 90% на Rotten Tomatoes — найвищий рейтинг у франшизі з часів "Чужих" Кемерона
Apple TV+ подовжила Sci-Fi серіал «Вбивцебот» на другий сезон
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)
Серіал «Повільні коні» / Slow Horses подовжили на 7-й сезон
«Вибачте, хепі-енду не буде»: творець «Гри в кальмара» розповів про фінал
На Netflix вийшов другий сезон "Венздей" — з першими 4 епізодами
Серіал «Володар перснів»: Amazon розпочала зйомки 3-го сезону і показала загадковий тизер з натяком на Саурона
«Відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповіла про нових істот та штучних людей у серіалі
Зірку «Гри в кальмара» посадили на жорстку 14-місячну дієту — він скинув 10 кг, аби виглядати «мучеником» у фіналі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати