На FX стартував серіал "Чужий: Земля" з першими двома епізодами

Кадри з серіалу "Чужий: Земля" / FX

Відбувся реліз серіалу “Чужий: Земля” — першого проєкту у франшизі про ксеноморфів, дія якого розгортається на нашій планеті.

Сюжет і хронологія

“Чужий: Земля” — це приквел до оригінального “Чужого” Рідлі Скотта, події якого відбуваються у 2120 році. В цей час Землею керують п’ять великих корпорацій у складі Вейланд-Ютані, Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд.

Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди — гуманоїдних роботів із людською свідомістю, де першим прототипом стає дівчина Венді. Вона добровільно бере участь у місії з вивезення таємничого вантажу з міжгалактичного корабля після його аварійної посадки на Землю. Попередні трейлери дражнили, що нам покажуть щонайменше 5 різних видів прибульців, окрім звичного для серії ксеноморфа.

Акторський склад

Сінді Чандлер — робот-гібрид Венді зі свідомістю дитини

Тімоті Оліфант — Кірш, синтетик і наставник Венді

Алекс Лотер — солдат-медик Сі Джей

Бабу Сізей — кіборг Вейланд-Ютані

Адарш Гурави, Ерана Джеймс, Лілі Ньюмарк, Кіт Янг і Джонатан Аджаї — гібриди Продіджи

Семюел Бленкін — Бой Кавальє, гендиректор корпорації Продіджи

Аде Едмондсон — Атом Ейнс, права рука Кавальє

Сандра Ї Сенсіндівер — керівниця Вейланд-Ютані

Ессі Девіс і Девід Рісдал — науковці Дейм і Артур Сільвія, що наглядають за програмою гібридів

Оцінки

Критики оцінили серіал “Чужий: Земля”, як третій кращий проєкт у франшизі, який поступається лише фільму Джеймса Кемерона і має однаковий рейтинг з “Чужим” Рідлі Скотта — 93% на Rotten Tomatoes на основі 68 рецензій профільних видань.

Сайт Games Radar визначає шоу, як “сміливе, часто насильницьке і люто цікаве”, тоді як Rolling Stone порівнює його з “Фарго”, зазначаючи, що шоуранер Ноа Гоулі “взяв концепцію, яка не має права не спрацювати на телебаченні, і перетворив її на щось захопливе та дивовижне”. В рецензії The Hollywood Reporter “Чужий: Земля” описують як щось “запальне і часом громіздке”, що зрештою стає “захопливою епопеєю про особистість, гординю та, звичайно ж, первісне задоволення від спостереження за тим, як людей докорінно вражають космічні монстри”.

З релізом перших двох епізодів з’явились і глядацькі оцінки. Вони дещо нижчі, але все ж пристойні — 81% на основі 100+ відгуків. Більшість коментарів позитивні, але серед нарікань згадуються занизький темп оповіді, застарілі спецефекти й сюжет, а також невдоволення акторською грою.

“Це “Чужий” і водночас щось нове та свіже. Думаю, що вони представили ідеї “Прометея” краще, ніж у приквелах. Людство грає роль бога, корпораційна жадібність важливіша за людське життя. Венді видається чудовою головною героїнею, не можу дочекатися третього епізоду”, — написав один із глядачів.

Розклад виходу епізодів

Наразі для перегляду на FX та Hulu доступні два епізоди з загалом восьми. Решта виходитимуть щовівторка до 23 вересня включно.

Епізод 1: Neverland — 12 серпня 2025 року

Епізод 2: Mr. October — 12 серпня 2025 року

Епізод 3: Metamorphosis — 19 серпня 2025 року

Епізод 4: Observation — 26 серпня 2025 року

Епізод 5: Emergence — 2 вересня 2025 року

Епізод 6: The Fly — 9 вересня 2025 року

Епізод 7: In Space, No One — 16 вересня 2025 року

Епізод 8: The Real Monsters — 23 вересня 2025 року

Що далі для “Чужого”?

Серіал “Чужий: Земля” націлений стати наступною телевізійною сенсацією — на кшталт “Гри престолів” чи “Останніх з нас”, зі слів його творців, які уявляють створення 2, 3, 4 сезонів і далі. Офіційно продовження ніхто не схвалював, але зважаючи на велику увагу до шоу, воно цілком ймовірне.

Паралельно Феде Альварес обговорює сиквел до торішнього фільму “Чужий: Ромул”, який заробив касу, що забезпечила йому друге місце в рейтингу найбільших заробітків серії. Щодо людини, яка започаткувала серію про ксеноморфів, Рідлі Скотта, то режисер заявив, що офіційно покінчив із франшизою (однак у “Чужий: Земля” все ще взяв на себе роль продюсера).

У листопаді також чекаємо на реліз фільму “Хижак: Пустки”, який в трейлері демонстрував деякі цікаві відсилання до “Чужого”.