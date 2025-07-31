Новини WTF 31.07.2025 comment views icon

Обережно із запитами: Google читає ваші розмови з ChatGPT і показує мільйонам людей

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Обережно із запитами: Google читає ваші розмови з ChatGPT і показує мільйонам людей
Google індексує чати з ChatGPT, якщо ви поділилися ними із друзями / Кадр з фільму «Я, робот» і логотип Google

Навряд ця новина вам сподобається, але Google може прочитати дещо з того, що ви колись написали ШІ.

В статті-розслідуванні Fast Company стверджується, що пошуковик індексує діалоги з ChatGPT, якими ви ділилися з друзями, родиною чи колегами — фактично перетворюючи приватне листування на результати пошуку, що відображаються мільйонам людей.

Простий пошук в Google за частиною посилання, що з’являється після натискання кнопки «Поділитися» в ChatGPT, видає розмови подекуди з глибоко особистою інформацією — як-от боротьбу з залежностями, досвід фізичного насилля чи серйозні психічні розлади. Так, чатбот в цьому випадку не розкриває імен чи ніків користувачів, але деякі можуть ідентифікувати самі себе вже у запитах, ділячись надто специфічними особистими деталями.

Журналісти знайшли близько 4 500 подібних діалогів в пошуку Google. Більшість не містять особистих або ідентифікаційних даних, але винятки є (включно з іменами, місцем проживання та приватними обставинами) — очевидно, що Fast Company вирішив не посилатися на такі розмови і не описувати їх у деталях.

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В одній із розмов, які проіндексував Google, користувач детально описував своє сексуальне життя та незадоволення перебуванням за кордоном, стверджуючи, що страждає від ПТСР і шукає підтримки; у чаті згадуються подробиці з сімейної історії та стосунків із родичами й друзями. В іншій тим часом — обговорюється прояв психопатичної поведінки у дітей та вік, коли така поведінка стає помітною; ще в одній розмові користувач називає себе жертвою «ментального програмування» і шукає шляхи «декодування» себе, щоб пом’якшити отриману психологічну травму.

«Я просто шокована», — каже Карісса Веліс, етик з Оксфордського університету, яка спеціалізується на темі конфіденційності в ШІ. «Як дослідниця конфіденційності я чудово знаю, що такі дані не є приватними. Але “неприватні” — це дуже широке поняття. І той факт, що Google індексує такі чутливі розмови — просто приголомшливий».

Ми не маємо даних по Україні щодо використання ChatGPT для психологічної підтримки (на травень 2025 року лише 26% українців мали досвід практичного використання штучного інтелекту), однак останні опитування показали, що майже половина американців за останній рік зверталися до чатботів як до терапевтів. Три чверті з них шукали допомогу при тривожності, двоє з трьох — щодо особистих питань, а майже 60% — у зв’язку з депресією.

Те, що ваш здавалося б приватний сеанс з ШІ може легко потрапити до результатів пошуку в Google — не єдина проблема. В одному з останніх досліджень боти фактично провалили тест на психотерапевтів, де відмовлялись працювати з алкоголіками чи навіть видавали перелік «найвищих мостів» людям в депресії. Звісно, зазначені ситуації були змодельованими, однак у ЗМІ все частіше з’являються історії про реальний досвід людей із психічними розладами у співпраці із ШІ, де один з інцидентів завершився смертельною стріляниною в поліції, інший — самогубством підлітка.

Google та OpenAI відмовилися коментувати це розслідування для Fast Company.

Раніше гендиректор компанії-розробника ChatGPT Сем Альтман попереджав, щоб користувачі не ділилися з чатботом особистими даними, оскільки компанію можуть змусити надати ці дані за рішенням суду. Тим часом одне з попередніх рішень вже зобов’язало компанію назавжди зберігати усі розмови людей із ChatGPT.

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