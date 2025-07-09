ChatGPT захопив Tinder: на словах Іван Франко, на побаченні ніхто

ChatGPT заполонив Tinder — правда розкривається на реальних побаченнях

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Останніми роками онлайн-знайомства для пошуку пари стали звичним явищем. Тим самим підготовка до побачення перетворилась з чогось піднесеного й трепетного на рутинну справу зі свайпання сенсорним екраном. Бурхливий розвиток генеративного штучного інтелекту ще більше спотворив цей досвід, залишивши в ньому ще менше особистого.

Наприклад, як пише Washington Post, з такою проблемою зіткнувся 31-річний чоловік на ім’я Річард Вілсон. Онлайн-спілкування з дівчиною йому дуже сподобалося. Вона була кмітлива, жваво реагувала на його думки, писала розгорнуті відповіді. Однак під час особистої зустрічі на реальному побаченні дівчина не могла підтримувати розмову. Коли згодом вона згадала, що «постійно» використовує ChatGPT для роботи, для Вілсона все стало зрозуміло. Дівчина просто пересилала йому тексти, створені генеративним штучним інтелектом.

Раніше Gizmodo розповідав іншу історію. Чоловік запрограмував великі мовні моделі OpenAI GPT, щоб вони спілкувалися з понад 5000 жінками від його імені. Зрештою він зустрів свою майбутню дружину.

Це не поодинокі випадки. Багато хто використовує генеративний ШІ, щоб здаватися кмітливішим чи розумнішим в онлайн-спілкуванні. Психологиня з Інституту Кінсі Аманда Гессельман зазначає, що коли люди змінюють фото за допомогою ШІ, це часто виглядає як спроба бути кимось іншим. А от коли застосовують ШІ для повідомлень, це вже радше спроба посилити себе та свої комунікативні навички.

Та попри це, віртуальна харизма не гарантує успіху при зустрічі в реальному житті. ШІ може допомогти підтримати розмову онлайн, але не створить щиру емоційну близькість під час особистої зустрічі. Це довело невдале побачення Вілсона. Він вирішив дати жінці другий шанс, але зрештою виявив, що вони просто не підходили один одному.

До використання ШІ у знайомствах вдаються не лише окремі користувачі. Компанії, що пропонують сервіси онлайн-знайомств, також впроваджують цю технологію у свої застосунки.

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Наприклад, Match Group (володіє Hinge та Tinder) реалізувала нові функції для узагальнення профілів знайомств. Аналізуючи анкети, вони пропонують способи максимізації кількості збігів та позначення небажаних повідомлень. Деякі застосунки навіть пропонують перші репліки для початку спілкування, які підібрані на основі такого аналізу даних користувачів. Разом з тим ШІ вже формує поведінку користувачів у застосунках для знайомств. Керівник відділу довіри та безпеки Match Group Йоель Рот розповів, що штучний інтелект разом із підказками успішно відмовляє користувачів від надсилання «чогось потенційно образливого, непристойного чи дивного».

Засновниця соцмережі для знайомств Bumble Вітні Вулф Герд навіть висловила думку, що майбутнє знайомств полягатиме в тому, щоб ваш особистий ШІ «консьєрж знайомств» спілкувався з сотнями інших ШІ, щоб знайти ідеальну пару. Фактично мова йде про спілкування між цифровими аватарами, а не реальними людьми.

Ба більше, такі сервіси, як Replika, дозволяють людям повністю відмовитися від контактів з людьми. Ця платформа дозволяє самотнім людям створювати віртуальних романтичних партнерів, повністю згенерованих штучним інтелектом. Щоправда інколи таке спілкування з ШІ може призводити до негативних психічних наслідків.

Джерело: futurism

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