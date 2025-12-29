Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку

Silent Hill f

Konami хоче перетворити Silent Hill на серію з регулярними релізами, щоб щороку виходила приблизно одна гра.

Після тривалої паузи серія повернулася з двома гучними релізами. У жовтні 2024 року вийшов рімейк Silent Hill 2, а у вересні 2025-го — Silent Hill f. Історія про школярку Хінако в Японії 1960-х стала першою новою грою за 13 років, адже до цього остання оригінальна частина була Downpour (2012 рік). Після того виходили або рімейки, або спін-офи. За словами продюсера франшизи Мотоя Окамото в інтерв’ю Famitsu, де японських розробників питали про плани на 2026 рік, останні релізи мали повернути серію “на правильний шлях”. І тепер Konami хоче рухатися далі без багаторічних перерв.

“Враховуючи анонсовані та неанонсовані проєкти, ми прагнемо випускати приблизно одну гру на рік”, — сказав Окамото.

Він також уточнив, що це радше орієнтир, а не жорстка обіцянка. Тобто якщо між релізами з’явиться пауза, це означатиме, що план не вдалося реалізувати в повному обсязі. Хоча загальний вектор студії все одно став зрозумілим.

Konami вже має кілька проєктів у роботі. Наступною грою серії має стати Silent Hill Townfall, реліз якої очікують у 2026 році. Окремо компанія готує рімейк першої частини, над яким працює Bloober Team — його орієнтовно чекають у 2027 році. Також команда заявляє, що хоче додавати щось нове в кожен реліз, а не просто повторювати впізнавану формулу.

Для серії це різка зміна темпу. Після 2012 року відома франшиза Komani фактично зникла з великих релізів, і довгий час єдиним нагадуванням про неї залишався короткий проєкт Playable Teaser. Тепер же Konami за кілька років випустила Ascension, рімейк другої частини та Silent Hill f і, схоже, не планує зупинятися.

При цьому реакція фанатів на ідею щорічних релізів змішана. Частина гравців радіє повноцінному поверненню серії, особливо з огляду на успіх рімейку другої частини та Silent Hill f. Інші ж побоюються, що франшизу “вб’є” жадібність і занадто швидкий темп розробки.

Джерело: The Gamer / Tech4Gamers