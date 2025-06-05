Новини Ігри 05.06.2025 о 11:56 comment views icon

Геймплей Silent Hill f показав дух Японії 60-х і моторошних істот — реліз 25 вересня, передзамовлення відкрито

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Геймплей Silent Hill f показав дух Японії 60-х і моторошних істот — реліз 25 вересня, передзамовлення відкрито
Silent Hill f / Konami

Konami представила перший геймплей Silent Hill f — нового спін-оффу серії — з жахливою Японією 60-х років. І вже відкрила передзамовлення і розкрила системні вимоги.

Геймплей відбувається у 1960-х у вигаданому японському містечку, яке повільно перетворюється на кошмар. Хінако досліджує туманні вулиці, розгадує психологічні головоломки, пов’язані з темами страху та внутрішньої боротьби. А також приймає складні рішення, які впливають на фінал. У тексті супроводу прямо запитують: «Чи обере вона елегантність і красу? Чи її шлях приведе її до божевілля та жаху?»

У трейлері ми знову бачимо школярку Сімідзу Хінако, яка блукає туманним японським містечком 60-х років. Але замість того, щоб дістатися додому після уроків — їй доводиться виживати, ухиляючись від мутантів, блокуючи удари і жорстко контратакуючи трубою. Silent Hill f буде більше зосереджена на ближньому бою та на екшні порівняно з торішнім Silent Hill 2.

Геймплей Silent Hill f показав дух Японії 60-х і моторошних істот — реліз 25 вересня, передзамовлення відкрито
Silent Hill f / Konami

Кульмінація трейлера — трансформація подруги Хінако в щось абсолютно потойбічне і жахливе. І, схоже, в центрі сюжету буде конфлікт між ними, бо час від часу лунала фраза «Зрадниця».

Ще один акцент зробили на головоломках. Вони побудовані навколо психологічної напруги й елементів японської культури. Наприклад, в трейлері показані її понівечених знайомих, яких перетворили на опудала, та залишили на мокрому полі — кожне з них підтримується скрученим деревом, прив’язаним мотузками.

Попередні замовлення Silent Hill f

Стандартне видання (Фізичне/Цифрове)

  • Повна гра;
  • Доступна для раннього придбання/передзамовлення.

Лише у передзамовленні:

  • Біла шкільна форма «Морячка»;
  • Оманорі: Півонія;
  • Пакунок предметів (Зморщений абура-аге, Божественна вода, Аптечка).
Геймплей Silent Hill f показав дух Японії 60-х і моторошних істот — реліз 25 вересня, передзамовлення відкрито
Silent Hill f / Konami

Делюкс-видання (Цифрове)

  • Повна гра;
  • 48-годинний ранній доступ (лише для передзамовлення);
  • Цифровий артбук;
  • Цифровий саундтрек;
  • Костюм «Рожевий кролик»;

Лише у передзамовленні:

  • Біла шкільна форма «Морячка»;
  • Оманорі: Півонія;
  • Пакунок предметів (Зморщений абура-аге, Божественна вода, Аптечка).
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Системні вимоги Silent Hill f на ПК

Мінімальні:

  • Операційна система: Windows 11 x64
  • Процесор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативна пам’ять: 16 GB ОП
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700
  • DirectX: версія 12
  • Місце на диску: 50 GB вільного місця
  • Звукова карта: Сумісний аудіопристрій Windows
  • Додаткові примітки: Гра на мінімальних вимогах дозволяє грати у 720p з 30 FPS на Performance Settings. Рекомендовано SSD.

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  • Операційна система: Windows 11 x64
  • Процесор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
  • Оперативна пам’ять: 16 GB ОП
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT
  • DirectX: версія 12
  • Місце на диску: 50 GB вільного місця
  • Звукова карта: Сумісний аудіопристрій Windows
  • Додаткові примітки: Гра на рекомендованих вимогах дозволяє 60 FPS у Performance Settings або 30 FPS у Quality Settings на FullHD (або 4K з DLSS чи аналогічною технологією). SSD обов’язковий.

Silent Hill f вийде 25 вересня на PS5, Xbox Series X/S та ПК. У Steam гра коштує ₴1 475 за звичайне видання і Digital Deluxe — ₴1 665. У PlayStation Store ціна вища — ₴2199 та ₴2399 відповідно.

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Джерело: PlayStation.Blog

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