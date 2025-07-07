В мережу злили пролог Silent Hill F — 3 хвилини з Хінако у туманному місті та атмосферна музика

Silent Hill F / Konami

Фанати злили трихвилинне відео з початковою сценою Silent Hill F з презентації Konami.

На Anime Expo 2025 у Лос-Анджелесі творці показали кат-сцену, що відкриває гру. Попри пряму заборону не записувати — принаймні одна людина проігнорувала це правило і дістала камеру. Завдяки цьому у мережі ми побачили вступну сцену.

Разом з тим на самій панелі було небагато геймплею — показали лише короткий 30-секундний епізод, де головна героїня Хінако йде стежкою, доходить до святилища, отримує підказку про молитву й прямує далі. Все інше — розмови: режисер, сценарист і композитор обговорювали гру та її розробку.

Зазначимо, що Silent Hill F — це спін-офф франшизи, дія якого відбувається в Японії 1960-х. Головна героїня — старшокласниця Хінако Сімідзу, яка знаходиться в рідному місті, яке поступово поглинає туман, а реальність викривляється. Гра орієнтована більше на екшн, ніж попередні частини серії, хоча сильний акцент на психологічному трилері та японській містиці залишається. Швидше за все, в центрі сюжету буде жахлива таємниця Хінако.

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Гру розробляє NeoBards Entertainment, а в основі сценарію — робота Ryukishi07, автора Higurashi та Umineko. За атмосферу відповідає композитор Акіра Ямаока. Панель на Anime Expo також супроводжувалась інсталяцією зі статуєю монстра в повний зріст і стендом Konami з артами та локаціями.

Реліз Silent Hill F заплановано на 25 вересня 2025 року для PS5, Xbox Series X|S та ПК. У Steam гра вийде без Denuvo. Для тих, хто придбає Deluxe Edition відкриється дводенний ранній доступ.

Джерело: Insider Gaming