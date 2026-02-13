Всі анонси State of Play 2026: нова Silent Hill, рімейк God of War та інші трейлери

State of Play 2026

У ніч на 13 лютого Sony провела лютневую презентацію State of Play 2026, яка принесла купу гучних новинок для PlayStation 5. Тут спін‑оф God of War, рімейк класичної трилогії, наступна глава Silent Hill та абсолютно нова Castlevania.





Крім того, показали свіжі трейлери та геймплей тих проєктів, які вже майже готові до релізу. Було чимало сюрпризів для фанів, тож ми зібрали повний список всього з цієї презентації, щоб нічого не загубилося.

Рімейк God of War + спін-оф Sons of Sparta

Santa Monica Studio порадувала двома гучними новинками з серії God of War. Спершу вони підтвердили вихід God of War Trilogy Remake для PS5 — оновлених трьох класичних ігор, дія яких відбувається в Греції. А потім показали довгоочікуваний приквел God of War: Sons of Sparta, що вже вийшов на PS5. У ньому розповідається про юність Кратоса, ще до того, як він став батьком, богом і командиром спартанців.





Silent Hill: Townfall

Konami здивувала фанів новим поглядом на Silent Hill: Townfall. Гру від першої особи розробляє Anna Purna Interactive з акцентом на жахи, напругу та наративні головоломки. Події розгортаються у Шотландії 1996-го із головним героєм Саймоном Орделлом, який використовує старий телевізор CRTV, щоб бачити монстрів у тумані.

Реліз запланований на 2026 рік на PS5 і ПК (Steam та Epic Games Store).

Resident Evil Requiem

Четвертий трейлер незадовго до релізу показує Леона Кеннеді із його можливою інфекцією, з якою він бореться. У ролику також з’являються Грейс Ешкрофт та інші персонажі. Однак саме сюжетна лінія Леона стала центральною, бо йому знову щастить опинитися в епіцентрі “пекла”, що перегукується з класичними подіями серії.

Гра виходить 27 лютого 2026 року на PS5, Xbox Series, Switch 2 та ПК.

Kena: Scars of Kosmora

На презентації State of Play представили продовження Kena: Bridge of Spirits. Це нова історія Bridge of Spirits, де Кена стала досвідченою провідницею духів. Їй доведеться освоїти давню форму Spirit Guiding через алхімію та силу стихій. У новій пригоді головна героїня зможе взаємодіяти зі світом духів, допомагаючи як живим, так і мертвим.

Гра має вийти на PS5 та ПК у 2026 році.





Control Resonant

Нарешті на презентації показали перший геймплей сиквелу Control Resonant від Remedy. Головний герой Ділан Фейден після років ув’язнення опиняється в хаотичному Манхеттені, де гравітація й реальність руйнуються під тиском космічної загрози. Гравці зможуть досліджувати великі зони міста, використовувати надприродні здібності та його змінну зброю Aberrant, що трансформується у різні форми.

Гра виходить у 2026 році на PS5, Xbox Series XS та ПК (Steam / Epic Games Store).

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Konami офіційно представила збірку Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, в яку увійдуть частини Guns of the Patriots, Peace Walker, класична Ghost Babel та цифровий саундтрек. Це довгоочікуваний крок, адже MGS4 залишався ексклюзивом PS3 з 2008 року. Тепер фанати нарешті зможуть зіграти в історію Старого Снейка на сучасних платформах.

Реліз запланований на 27 серпня 2026 року для PS5, Xbox Series XS, ПК (Steam), Nintendo Switch та Switch 2.





Castlevania: Belmont’s Curse

Студія Konami продовжує радувати гравців — розробники оголосили нову гру, створену Evil Empire та Motion Twin. Події відбуваються у Парижі 1499 року, де на місто нападають монстри, а спадкоємець роду Бельмонтів вирушає у бій проти темних сил. Гра збереже дух класики, але додасть нові елементи на зразок меча та оновлений стиль графіки.

Вихід відбудеться 2026 року для PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch та ПК.





Marathon

Bungie після скандалів анонсувала відкритий бета‑тест Marathon, який пройде з 26 лютого по 2 березня перед релізом гри 5 березня 2026 року. У мультиплеєрному шутері гравці виконують контракти для різних фракцій у світі, який руйнується під дією космічної загрози. Bungie позиціонує Marathon як новий великий проєкт після Destiny.





Project Windless

Krafton анонсувала нову гру за мотивами корейських романів The Bird That Drinks Tears. Це одиночна action RPG з відкритим світом, де гравці керують антропоморфним воїном‑куркою, який прорізає натовпи ворогів у стилі Dynasty Warriors. За сюжетом герой має протистояти арміям чудовиськ, укладати союзи та вести битви на масштабних полях бою. Зрештою він має зустрітися у бою проти головною антагоністкою — змієподібною жінкою, що веде армію “бездушних”.





Дата виходу поки не оголошена, але гра розробляється для PlayStation 5.

Beast of Reincarnation





Автори Pokémon показали трейлер нової action RPG у відкритому світі, дія якої відбувається в постапокаліптичній Японії. Емма разом зі своїм псом Ку борються проти чудовиськ: дівчина використовує меч у реальному часі, а її вірний друг виконує команди у стилі покрокових боїв.





Гра виходить на PS5, Xbox Series XS та ПК і стане першою великою новою IP студії Game Freak після Pokémon.

Crimson Moon

Crimson Moon — нова готична action‑adventure RPG від студії ProbablyMonsters. Гравці втілюють нефіліма — напівлюдину та напівангела, що бореться за місто Гілденарх проти демонів, вампірів, нежиті та “мертвих богів”. Проєкт поєднає жорстокі бої у стилі Souls, кооператив на двох та можливість тимчасових ангельських трансформацій. Між забігами можна повертатися до бази для покращень і взаємодії з NPC.





Реліз запланований на осінь 2026 року для PS5, Xbox Series XS та ПК (Steam / Epic Games Store).

Star Wars: Galactic Racer

Це нові перегони від Fuse Games у всесвіті “Зоряних війн”, створені ветеранами Burnout та Need for Speed. У трейлері показали головного героя Шейда, який бере участь у небезпечних перегонах на кислотній планеті, а також сюжетні сцени із загрозами від інопланетних персонажів.

Реліз очікується у 2026 році на PC, PS5 та Xbox Series XS, але точна дата поки не оголошена.

007: First Light

Новий трейлер 007: First Light поєднує сюжетні сцени з динамічними епізодами стелсу та перестрілок. У ньому показано молодого Джеймса Бонда (26 років, у виконанні Патріка Гіббонса), який лише починає кар’єру в MI6. Вона стане першою великою відеоігровою адаптацією Бонда після 007 Legends (2012).

Гра виходить 27 травня 2026 року на PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch та ПК.

PRAGMATA

Capcom більше показала локацію місячної станції, де намагаються вижити головні герої. У ролику з’явилися нові вороги та сцени з Г’ю і Діаною, які тікають від ворожого ШІ.

Реліз гри відбудеться 24 квітня 2026 року на PS5, Xbox Series XS, Switch 2 та ПК.

Решта трейлерів й анонсів з презентації State of Play 2026

На цьому завершується презентації State of Play 2026. Найближчий рік обіцяє стати насиченим по цікавих релізах. Якщо вам не вистачає нових проєктів, нещодавно Xbox показала оновлену Fable, Forza Horizon 6 та інші ігри на своїй Developer Direct 2026.