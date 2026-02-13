Всі анонси State of Play 2026: нова Silent Hill, рімейк God of War та інші трейлери

У ніч на 13 лютого Sony провела лютневую презентацію State of Play 2026, яка принесла купу гучних новинок для PlayStation 5. Тут спін‑оф God of War, рімейк класичної трилогії, наступна глава Silent Hill та абсолютно нова Castlevania.
Крім того, показали свіжі трейлери та геймплей тих проєктів, які вже майже готові до релізу. Було чимало сюрпризів для фанів, тож ми зібрали повний список всього з цієї презентації, щоб нічого не загубилося.
Рімейк God of War + спін-оф Sons of Sparta
Santa Monica Studio порадувала двома гучними новинками з серії God of War. Спершу вони підтвердили вихід God of War Trilogy Remake для PS5 — оновлених трьох класичних ігор, дія яких відбувається в Греції. А потім показали довгоочікуваний приквел God of War: Sons of Sparta, що вже вийшов на PS5. У ньому розповідається про юність Кратоса, ще до того, як він став батьком, богом і командиром спартанців.
Silent Hill: Townfall
Konami здивувала фанів новим поглядом на Silent Hill: Townfall. Гру від першої особи розробляє Anna Purna Interactive з акцентом на жахи, напругу та наративні головоломки. Події розгортаються у Шотландії 1996-го із головним героєм Саймоном Орделлом, який використовує старий телевізор CRTV, щоб бачити монстрів у тумані.
Реліз запланований на 2026 рік на PS5 і ПК (Steam та Epic Games Store).
Resident Evil Requiem
Четвертий трейлер незадовго до релізу показує Леона Кеннеді із його можливою інфекцією, з якою він бореться. У ролику також з’являються Грейс Ешкрофт та інші персонажі. Однак саме сюжетна лінія Леона стала центральною, бо йому знову щастить опинитися в епіцентрі “пекла”, що перегукується з класичними подіями серії.
Гра виходить 27 лютого 2026 року на PS5, Xbox Series, Switch 2 та ПК.
Kena: Scars of Kosmora
На презентації State of Play представили продовження Kena: Bridge of Spirits. Це нова історія Bridge of Spirits, де Кена стала досвідченою провідницею духів. Їй доведеться освоїти давню форму Spirit Guiding через алхімію та силу стихій. У новій пригоді головна героїня зможе взаємодіяти зі світом духів, допомагаючи як живим, так і мертвим.
Гра має вийти на PS5 та ПК у 2026 році.
Control Resonant
Нарешті на презентації показали перший геймплей сиквелу Control Resonant від Remedy. Головний герой Ділан Фейден після років ув’язнення опиняється в хаотичному Манхеттені, де гравітація й реальність руйнуються під тиском космічної загрози. Гравці зможуть досліджувати великі зони міста, використовувати надприродні здібності та його змінну зброю Aberrant, що трансформується у різні форми.
Гра виходить у 2026 році на PS5, Xbox Series XS та ПК (Steam / Epic Games Store).
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
Konami офіційно представила збірку Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, в яку увійдуть частини Guns of the Patriots, Peace Walker, класична Ghost Babel та цифровий саундтрек. Це довгоочікуваний крок, адже MGS4 залишався ексклюзивом PS3 з 2008 року. Тепер фанати нарешті зможуть зіграти в історію Старого Снейка на сучасних платформах.
Реліз запланований на 27 серпня 2026 року для PS5, Xbox Series XS, ПК (Steam), Nintendo Switch та Switch 2.
Castlevania: Belmont’s Curse
Студія Konami продовжує радувати гравців — розробники оголосили нову гру, створену Evil Empire та Motion Twin. Події відбуваються у Парижі 1499 року, де на місто нападають монстри, а спадкоємець роду Бельмонтів вирушає у бій проти темних сил. Гра збереже дух класики, але додасть нові елементи на зразок меча та оновлений стиль графіки.
Вихід відбудеться 2026 року для PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch та ПК.
Marathon
Bungie після скандалів анонсувала відкритий бета‑тест Marathon, який пройде з 26 лютого по 2 березня перед релізом гри 5 березня 2026 року. У мультиплеєрному шутері гравці виконують контракти для різних фракцій у світі, який руйнується під дією космічної загрози. Bungie позиціонує Marathon як новий великий проєкт після Destiny.
Project Windless
Krafton анонсувала нову гру за мотивами корейських романів The Bird That Drinks Tears. Це одиночна action RPG з відкритим світом, де гравці керують антропоморфним воїном‑куркою, який прорізає натовпи ворогів у стилі Dynasty Warriors. За сюжетом герой має протистояти арміям чудовиськ, укладати союзи та вести битви на масштабних полях бою. Зрештою він має зустрітися у бою проти головною антагоністкою — змієподібною жінкою, що веде армію “бездушних”.
Дата виходу поки не оголошена, але гра розробляється для PlayStation 5.
Beast of Reincarnation
Автори Pokémon показали трейлер нової action RPG у відкритому світі, дія якої відбувається в постапокаліптичній Японії. Емма разом зі своїм псом Ку борються проти чудовиськ: дівчина використовує меч у реальному часі, а її вірний друг виконує команди у стилі покрокових боїв.
Гра виходить на PS5, Xbox Series XS та ПК і стане першою великою новою IP студії Game Freak після Pokémon.
Crimson Moon
Crimson Moon — нова готична action‑adventure RPG від студії ProbablyMonsters. Гравці втілюють нефіліма — напівлюдину та напівангела, що бореться за місто Гілденарх проти демонів, вампірів, нежиті та “мертвих богів”. Проєкт поєднає жорстокі бої у стилі Souls, кооператив на двох та можливість тимчасових ангельських трансформацій. Між забігами можна повертатися до бази для покращень і взаємодії з NPC.
Реліз запланований на осінь 2026 року для PS5, Xbox Series XS та ПК (Steam / Epic Games Store).
Star Wars: Galactic Racer
Це нові перегони від Fuse Games у всесвіті “Зоряних війн”, створені ветеранами Burnout та Need for Speed. У трейлері показали головного героя Шейда, який бере участь у небезпечних перегонах на кислотній планеті, а також сюжетні сцени із загрозами від інопланетних персонажів.
Реліз очікується у 2026 році на PC, PS5 та Xbox Series XS, але точна дата поки не оголошена.
007: First Light
Новий трейлер 007: First Light поєднує сюжетні сцени з динамічними епізодами стелсу та перестрілок. У ньому показано молодого Джеймса Бонда (26 років, у виконанні Патріка Гіббонса), який лише починає кар’єру в MI6. Вона стане першою великою відеоігровою адаптацією Бонда після 007 Legends (2012).
Гра виходить 27 травня 2026 року на PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch та ПК.
PRAGMATA
Capcom більше показала локацію місячної станції, де намагаються вижити головні герої. У ролику з’явилися нові вороги та сцени з Г’ю і Діаною, які тікають від ворожого ШІ.
Реліз гри відбудеться 24 квітня 2026 року на PS5, Xbox Series XS, Switch 2 та ПК.
Решта трейлерів й анонсів з презентації State of Play 2026
- Death Stranding 2: On the Beach — анонсований реліз на ПК, який відбудеться 19 березня.
- Ghost of Yotei: Legends — кооперативне доповнення, де гравці об’єднуються в команди, щоб перемогти шістку Йотеїв. Воно вийде безплатно 10 березня.
- DEAD OR ALIVE 6: Last Round — оновлена й остаточна версія файтингу з усіма персонажами, DLC‑героями, новими костюмами та Photo Mode. Гра виходить 25 червня 2026 року на PS5, Xbox Series та ПК, разом із безплатною версією Core Fighters.
- New DEAD OR ALIVE Project — Team Ninja підтвердила роботу над новим проєктом у серії Dead or Alive. Це буде наступна основна гра франшизи, яку представили як частину святкування 30‑річчя серії у 2026 році.
- Rayman: 30th Anniversary Edition — збірка виходить 13 лютого на PS5, Xbox Series XS, Switch та ПК. Вона включає п’ять класичних версій гри, QoL‑функції та прототип скасованої SNES‑версії. Фізичне видання очікується в червні.
- Neva: Prologue — це окреме доповнення до Neva, яке виходить 19 лютого 2026 року на PS5, Xbox Series, PS4, Switch та ПК за $2.99. У ньому Альба знаходить вовченя й разом із ним долає нових ворогів. DLC додає три локації з унікальними механіками та босів
- Yakoh Shinobi Ops — кооперативний стелс‑екшен, де четверо шинобі мають працювати разом, щоб вижити й уникнути переслідувачів. Реліз запланований на 2027 рік для PS5 та ПК (Steam).
- 4:Loop — кооперативний roguelike від Bad Robot Games, де четверо гравців разом голосують, куди рухатися далі, а кожна кімната створюється процедурно. Скоро стартує бета‑тест.
- Legacy of Kain: Defiance Remastered — ремастер з оновленою графікою, аудіо, новою камерою, фото-режимом покращеною мапою Nosgoth. Гра виходить 3 березня 2026 року на всіх основних платформах.
- Brigandine Abyss — нова стратегічна RPG з шістьма сюжетними кампаніями та 24 фракціями на вибір у Mission Mode. Гравцям треба керувати ресурсами, монстрами та військами. Проєкт запланований на 2026 рік на PS5, Xbox Series, Switch 2 та ПК.
- Rev. NOiR — нова JRPG від Konami для PS5 про хлопця з амнезією та особливою дівчиною, які вирушають у подорож, щоб зупинити смертельне явище lightfall. Дату релізу поки не оголосили.
- Big Walk — нова кооперативна пригода з командною роботою й спілкуванням у відкритому світі, де можна вирішувати головоломки, досліджувати й просто “тусити” з друзями. Реліз очікується цього року на PS5 та ПК, гра буде доступна з першого дня у PS Plus Essential.
- Saros — у новому геймплейному трейлері студія Housemarque показала систему апгрейдів Armor Matrix, швидкі подорожі через World Dial, модифікатори складності та ефекти затемнення, що змінюють біоми й ворогів. Реліз гри відбудеться 30 квітня 2026 року на PS5.
- Marvel Tōkon: Fighting Souls — у новому трейлері розробники представили команду The Unbreakable X-Men. Реліз відбудеться 6 серпня 2026 року на PS5 та ПК, а попередні замовлення стартують 19 лютого.
- Mina the Hollower (без трейлера) — готична RPG у стилі Game Boy Color з сучасними покращеннями, де гравці керують мишею Мінною, що бореться проти монстрів. Гра виходить навесні 2026 року на Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS та ПК.
- Untitled John Wick Game — гра від студії Saber, яка має російський офіс. Через позицію видання трейлер не прикріплюємо.
На цьому завершується презентації State of Play 2026. Найближчий рік обіцяє стати насиченим по цікавих релізах. Якщо вам не вистачає нових проєктів, нещодавно Xbox показала оновлену Fable, Forza Horizon 6 та інші ігри на своїй Developer Direct 2026.
