Захисне скло Apple iPhone 17 Air розкриває наявність камери в дивному місці

Захисне скло для Apple iPhone 17

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Як очікується, iPhone 17 Air стане не просто черговою новинкою в лінійці смартфонів Apple, а справжнім експериментом зі стилю, дизайну й компоновки. За попередніми даними, це буде найтонший iPhone з усіх, що випускала компанія. Але елегантність має свою ціну: в гонитві за мінімалізмом Apple, схоже, пожертвує часом автономної роботи та деякими характеристиками.

Що відомо про iPhone 17 Air?

Інсайдер під ніком Majin Bu поділився зображеннями різних варіантів захисного скла для всієї лінійки iPhone 17. Усі моделі — крім однієї — мають фронтальну камеру справа. Але iPhone 17 Air виділяється тим, що селфі-камера в ньому розміщена зліва. За словами джерела, це пов’язано з новим надтонким корпусом, що вимагає повного перегляду розташування внутрішніх компонентів.

Apple, за чутками, також готує новий розмір дисплея саме для моделі Air. Для того, щоб зберегти систему Face ID і при цьому не перевантажити тонкий корпус, інженерам доведеться буквально переробити все всередині. Саме це й стало причиною незвичного розташування фронтальної камери.

У жертву розмірам вирішили принести камери та батарею. Замість звичних параметрів місткості, iPhone 17 Air, як очікується, отримає акумулятор лише на 2800 мА·год. Це значно менше порівняно з іншими моделями серії, і саме це може стати головним компромісом заради тонкості.

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Крім того, щоб вмістити все необхідне в новий корпус, Apple нібито зменшить кількість камер на задній панелі. Тож, якщо базовий iPhone 17, Pro та Pro Max залишаться багатофункціональними, Air буде менш універсальним у плані зйомки.

Цікаво, що інсайдер припускає: розташування камери зліва може навіть покращити досвід відеодзвінків і селфі. Але більшість експертів скептично ставляться до цієї думки. Основне — щоб не постраждала якість зображення. Якщо Apple збереже її на рівні, місце розташування камери навряд стане критичним фактором.

Схоже, iPhone 17 Air може стати однією з найцікавіших і найсуперечливіших моделей Apple останніх років. Компанія йде на відважний експеримент, поєднуючи витончений дизайн із серйозними внутрішніми змінами. Але якщо автономність і функціональність підуть на дно, користувачі навряд чи оцінять такий компроміс.

Джерело: wccftech

Розділ Технології виходить за підтримки

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