Apple iPhone 17 Air знов порівняли з 16 Plus — відома місткість батареї

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Інсайдер Majin Bu оприлюднив у соцмережі X нові фото iPhone 17 Air, який має бути презентований у вересні, порівнюючи його за товщиною із попередником — iPhone 16 Plus.

iPhone 17 Air має стати найтоншим серед усіх інших смартфонів серії. За інформацією інсайдерів, товщина корпусу нового флагмана від Apple має складати 5,5 мм, а якщо враховувати виступ камери — 9,5 мм.

Очікується, що вага Air складатиме 145 г, що менше ніж у Galaxy S25 Edge (163 г). iPhone 16 Plus, як видно з фото, значно товстіший і важить більше (7,88 мм і 199 г).

Is iPhone 17 Air a good upgrade? pic.twitter.com/AfbYZfKCmv — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 18, 2025

Між тим, заради ультратонкого корпусу, як стверджують інсайдери, в Apple пожертвували автономністю гаджета — акумулятор iPhone 17 Air складатиме лише 2800 мА·год. За результатами тестів, проведених компанією, лише близько 60-70% користувачів зможуть використовувати смартфон на одній зарядці протягом дня. Для компенсації цього в Apple планують продавати чохли з акумуляторами, у яких смартфон вже точно не буде виглядати як найтонша модель.

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Востаннє Apple випускала чохли-батареї для iPhone 11 у 2019 році, а пізніше представила акумуляторний блок MagSafe Battery Pack для iPhone 12 та новіших, який вже не виробляється. Легко здогадатися, що аксесуар не буде надто дешевим, і на додачу до більшої товщини фактично збільшить вартість телефона. Варто зазначити також, що необхідність частого заряджання цієї моделі значно скоротить довговічність акумулятора.

Ця модель iPhone також отримає лише один динамік, одну задню камеру, не матиме підтримки SIM-карт по всьому світу. У новому поколінні всі iPhone отримають екрани ProMotion з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп.

Окрім цього в Apple досі невпевнені у тому, що на iPhone 17 Air виникне високий попит, адже ця модель розроблена у нетрадиційному для компанії формфакторі. Відповідно, постачальники виділяють лише близько 10% виробничих потужностей для серії iPhone 17 на модель iPhone 17 Air.

Джерело: GSMArena