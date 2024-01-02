Захисники України знищили 35 БПЛА (100%) та 72 з 99 ракет різних типів (72,7%) під час минулого повітряного удару

Окупанти не зупиняються та влаштували новий масовий обстріл України різноманітними ракетами та БПЛА. Нагадаємо, попередня повітряна атака відбулась 29 грудня. Цього разу основною ціллю став Київ.

Новий масований обстріл розпочався із застосуванням 35 дронів Shahed-136/131 з південно-східного напрямку, які рухались в різні регіони України. Сили ППО знищили всі ударні БПЛА окупантів.

Також уночі злетіли 16 російських літаків Ту-95МС, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Згодом російські терористи додатково здійснили пуски 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К. Також ворог запустив з моря 3 ракети «Калібр». З півночі відбувся пуск 12 балістичних ракет типу Іскандер-М/С-300/С-400. Додатково з літаків Су-35 запустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П. Отже, за попередніми даними, російські загарбники використали в цій комбінованій атаці щонайменше 99 ракет різних типів.

Українські охоронці неба ─ Повітряні Сили та підрозділи Сил оборони України ─ знищили 72 повітряні цілі (72,7%):