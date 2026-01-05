Новини Крипто 05.01.2026 comment views icon

Заплатив за товар вартістю майже 100 тис. грн недійсними криптотокенами: поліцейські викрили жителя Одеси у шахрайстві

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Заплатив за товар вартістю майже 100 тис. грн недійсними криптотокенами: поліцейські викрили жителя Одеси у шахрайстві
Depositphotos

В Одесі правоохоронці викрили спробу шахрайства з криптовалютою: місцевий житель розрахувався за техніку майже на 100 тис. грн токенами, які не мали жодної реальної вартості. Чоловіку вже оголосили підозру, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

За матеріалами слідства, 32-річний одесит у магазині в центрі міста підібрав для купівлі бездротові навушники, ноутбук і два смартфони — загалом на суму 99 тис. грн. Ще до оплати він мав намір обманути продавця — такого ж віку підприємця, який погодився прийняти розрахунок у криптовалюті USDT. Покупець запропонував допомогу з відкриттям криптогаманця на одній з бірж і взяв на себе технічну частину процесу. Після цього він здійснив переказ токенів, які виглядали як справжні: на гаманець продавця надійшло повідомлення про зарахування понад 2,5 тис. USDT, що відповідало сумі угоди в доларовому еквіваленті.

Переконавшись у “платежі”, підприємець віддав товар, а клієнт залишив крамницю. Протягом кількох днів власник магазину намагався вивести отримані кошти, однак усі спроби були безрезультатними. Після звернення до служби підтримки біржі з’ясувалося, що токени на гаманці є невалідними та не мають жодної економічної цінності. Тож, потерпілий звернувся до поліції. У межах кримінального провадження правоохоронці встановили особу підозрюваного та провели санкціонований обшук у його помешканні. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які можуть підтверджувати використання шахрайської схеми. Чоловік визнав провину та компенсував більшу частину завданих збитків.

Слідча Вікторія Медведєва повідомила, що одеситу інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом обману, зокрема через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Оперативні заходи проводили співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за участі управління протидії кіберзлочинам ДКП Нацполіції та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури Одеси.

Нагадаємо, що нещодавно Національна Поліція України у Хмельницькому викрила шахраїв, які теж розповсюджували фейкову криптовалюту, а також організовану групу у Києві та Харкові, яка створила шахрайську “криптобіржу”. Трохи раніше був затриманий киянин, який незаконно майнив біткоїни під Житомиром, та IT-працівник з цього ж міста, який вкрав у друзів криптовалюту на 3,7 млн грн. Натомість у Одесі ще 4 роки тому виявили нелегальний майнінг-центр, який викрадав електроенергію.

Джерело: Національна Поліція України

Популярні новини

arrow left
arrow right
Біткоїн впав нижче $100 000: експерти не виключають подальше зниження до $72 000
Нове озброєне криптовалютне пограбування на $11 млн: чому такі речі часто відбуваються
ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, які викрали $900 тис. у криптовалютах
Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.
У користувача ERC-20 вкрали USDC на $340 000 через старий дозвіл: зловмисник чекав більше 5 років
Чиказька біржа зупинила торгівлю деривативами через проблеми з охолодженням та спричинила збій на світових ринках
Trust Wallet стає криптобіржею: відкрито торгівлю P2P та ф’ючерсами у понад 150 країнах, запущено програму лояльності
У продажу з’явилося кільце Moodring, яке транслює рухи криптовалютних ринків на палець
У клієнтів з України з'явився шанс: криптобіржа FTX відкликала заявку про анулювання виплат
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
У США опалюють будинки біткоїном: пристрій коштує всього $900
“Uptober” вийшов неочікуваним: біткоїн порушив 7-річний тренд та впав на 8%, меми BNB Chain та стейблкоїни показали рекордну динаміку зростання
Центробанк Індії закликав світ відмовитися від стейблкоїнів — високоризикований актив
22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату $263 млн у криптовалюті
Понад $100 000 за півгодини заробив трейдер на лістингу мемкоїна з пінгвіном на Binance Alpha
Найстаріший майнінг-пул Bitcoin відзначає 15-річчя: він видобув біткоїнів на $115 млрд і збільшив потужність хешрейту у 255 млрд разів
ChatGPT заохочував агресивного сталкера, котрий переслідував 11 жінок
Біткоїн-майнери переживають найгіршу кризу прибутковості за всю історію криптовалют
YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям
В Дубаї жорстоко вбили засновника криптовалютного гаманця Fintopio, який називав себе “другом Павла Дурова”
Криптоскандал у США: токен Трампа WLFI пов'язують з північнокорейськими хакерами, російськими санкційними схемами та іранською біржею
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати