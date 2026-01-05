Заплатив за товар вартістю майже 100 тис. грн недійсними криптотокенами: поліцейські викрили жителя Одеси у шахрайстві

Depositphotos

В Одесі правоохоронці викрили спробу шахрайства з криптовалютою: місцевий житель розрахувався за техніку майже на 100 тис. грн токенами, які не мали жодної реальної вартості. Чоловіку вже оголосили підозру, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

За матеріалами слідства, 32-річний одесит у магазині в центрі міста підібрав для купівлі бездротові навушники, ноутбук і два смартфони — загалом на суму 99 тис. грн. Ще до оплати він мав намір обманути продавця — такого ж віку підприємця, який погодився прийняти розрахунок у криптовалюті USDT. Покупець запропонував допомогу з відкриттям криптогаманця на одній з бірж і взяв на себе технічну частину процесу. Після цього він здійснив переказ токенів, які виглядали як справжні: на гаманець продавця надійшло повідомлення про зарахування понад 2,5 тис. USDT, що відповідало сумі угоди в доларовому еквіваленті.

Переконавшись у “платежі”, підприємець віддав товар, а клієнт залишив крамницю. Протягом кількох днів власник магазину намагався вивести отримані кошти, однак усі спроби були безрезультатними. Після звернення до служби підтримки біржі з’ясувалося, що токени на гаманці є невалідними та не мають жодної економічної цінності. Тож, потерпілий звернувся до поліції. У межах кримінального провадження правоохоронці встановили особу підозрюваного та провели санкціонований обшук у його помешканні. Під час слідчих дій вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які можуть підтверджувати використання шахрайської схеми. Чоловік визнав провину та компенсував більшу частину завданих збитків.

Слідча Вікторія Медведєва повідомила, що одеситу інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом обману, зокрема через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Оперативні заходи проводили співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за участі управління протидії кіберзлочинам ДКП Нацполіції та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури Одеси.

Нагадаємо, що нещодавно Національна Поліція України у Хмельницькому викрила шахраїв, які теж розповсюджували фейкову криптовалюту, а також організовану групу у Києві та Харкові, яка створила шахрайську “криптобіржу”. Трохи раніше був затриманий киянин, який незаконно майнив біткоїни під Житомиром, та IT-працівник з цього ж міста, який вкрав у друзів криптовалюту на 3,7 млн грн. Натомість у Одесі ще 4 роки тому виявили нелегальний майнінг-центр, який викрадав електроенергію.

Джерело: Національна Поліція України