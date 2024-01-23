Засновники Skype і Wise зібрали $436 млн на створення «‎нових європейських техногігантів»

Венчурна фірма Plural, створена засновниками Wise і Skype, зібрала $436 млн для нового фонду підтримки технологічних стартапів у Європі, який конкуруватиме з такими фондами, як Atomico, Balderton Capital і Creandum.
Другий для Plural фонд з’явився всього за 18 місяців після того, як венчурна фірма зібрала перший на суму у 250 млн євро.
Засновники венчурної фірми — співзасновник фінтех-фірми Wise Таавет Хінрікус, співзасновник сервісу пошуку концертів Songkick Ян Хогарт, співзасновник комунікаційної платформи Skype Стен Тамківі й колишній генеральний директор Bigpoint Games Халед Геліоуї.
Хінрікус сказав CNBC, що Plural може стати кращим партнером для стартапів у Європі, ніж більшість фондів венчурного капіталу, враховуючи, що його заснували справжні «пошрамовані» підприємці. За його словами, лише близько 8% венчурних інвесторів у Європі — колишні засновники підприємств (у США таких, для порівняння 60%).
«Якщо ми подивимося на більшість фондів венчурного капіталу — там є багато людей, які чудово працювали з електронними таблицями, а не з життям стартапів», — сказав Хінрікус.
Plural зібрав кошти від партнерів з обмеженою відповідальністю, включаючи британські та американські університетські фонди, стратегічні сімейні офіси в Європі та Сполучених Штатах. Фірма заявила, що перевищила власну ціль зі збору коштів, попри те, що перебувала у «складних умовах».
Plural планує інвестувати зі швидкістю двох-трьох інвестицій на капіталовкладника на рік. У фірми загалом є п’ять партнерів, яких вона називає «непрацездатними», оскільки вони не готові приєднатися до фірми венчурного капіталу або бути працевлаштованими на стартапі. Кожен із партнерів є активним бізнес-ангеломБізнес-ангели (також відомі як неформальні інвестори) — це люди, які вкладають кошти в бізнес стартапу, як правило в обмін на конвертований борг або частку в компанії..
Plural здійснила загалом 27 інвестицій, підтримуючи зокрема юридичну компанію зі штучного інтелекту Robin AI, розробника термоядерної електростанції Proxima Fusion і платформу для розробки ліків Sano Genetics. Найбільшими секторами за обсягом інвестицій є ШІ (31%), передові технології (16%), клімат і енергетика (14%).
Каріна Наміх, біотехнологічний підприємець, яка стала партнером Plural, сказала, що не буде здивована, якщо в недалекому майбутньому в Європі почнуть з’являтися великі технологічні імена на рівні з гігантами США та Китаю. Вона зазначила, що технологічні прориви зараз відбуваються набагато швидше, чому сприяють ключові розробки навколо штучного інтелекту та більш усталені фонди капіталу.
«Подивіться, як швидко OpenAI вирвався на сцену з ChatGPT», — сказала вона, додавши, що новим технологіям потрібно менше часу, щоб досягти основних віх. «Очевидно, що великі технологічні компанії мають багато переваг. Але я вважаю, що зараз настав той час, коли нові гравці можуть прийти й домінувати в абсолютно нових просторах, яких не існувало рік тому».
Наміх раніше працювала над застосуванням ШІ в медицині на основі мРНК у своєму колишньому стартапі HelixNano.
Запуск нового фонду Plural доповнює хвилю активності стартапів, яка відбувається в Європі протягом останнього десятиліття чи близько того. Згідно зі звітом компанії венчурного капіталу Accel, компанії-єдинороги (вартістю понад $1 мільярд) часто служать каталізаторами для створення стартапів — причому 1451 новий стартап був заснований колишніми співробітниками європейських та ізраїльських єдинорогів.
Джерело: CNBC, Techcrunch