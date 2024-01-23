Засновники Skype і Wise зібрали $436 млн на створення «‎нових європейських техногігантів»

Венчурна фірма Plural, створена засновниками Wise і Skype, зібрала $436 млн для нового фонду підтримки технологічних стартапів у Європі, який конкуруватиме з такими фондами, як Atomico, Balderton Capital і Creandum.

Другий для Plural фонд з’явився всього за 18 місяців після того, як венчурна фірма зібрала перший на суму у 250 млн євро.

Засновники венчурної фірми — співзасновник фінтех-фірми Wise Таавет Хінрікус, співзасновник сервісу пошуку концертів Songkick Ян Хогарт, співзасновник комунікаційної платформи Skype Стен Тамківі й колишній генеральний директор Bigpoint Games Халед Геліоуї.

Хінрікус сказав CNBC, що Plural може стати кращим партнером для стартапів у Європі, ніж більшість фондів венчурного капіталу, враховуючи, що його заснували справжні «‎пошрамовані» підприємці. За його словами, лише близько 8% венчурних інвесторів у Європі — колишні засновники підприємств (у США таких, для порівняння 60%).

«Якщо ми подивимося на більшість фондів венчурного капіталу — там є багато людей, які чудово працювали з електронними таблицями, а не з життям стартапів», — сказав Хінрікус.

Plural зібрав кошти від партнерів з обмеженою відповідальністю, включаючи британські та американські університетські фонди, стратегічні сімейні офіси в Європі та Сполучених Штатах. Фірма заявила, що перевищила власну ціль зі збору коштів, попри те, що перебувала у «‎складних умовах».

Plural планує інвестувати зі швидкістю двох-трьох інвестицій на капіталовкладника на рік. У фірми загалом є п’ять партнерів, яких вона називає «непрацездатними», оскільки вони не готові приєднатися до фірми венчурного капіталу або бути працевлаштованими на стартапі. Кожен із партнерів є активним бізнес-ангелом Бізнес-ангели (також відомі як неформальні інвестори) — це люди, які вкладають кошти в бізнес стартапу, як правило в обмін на конвертований борг або частку в компанії..

Plural здійснила загалом 27 інвестицій, підтримуючи зокрема юридичну компанію зі штучного інтелекту Robin AI, розробника термоядерної електростанції Proxima Fusion і платформу для розробки ліків Sano Genetics. Найбільшими секторами за обсягом інвестицій є ШІ (31%), передові технології (16%), клімат і енергетика (14%).

Каріна Наміх, біотехнологічний підприємець, яка стала партнером Plural, сказала, що не буде здивована, якщо в недалекому майбутньому в Європі почнуть з’являтися великі технологічні імена на рівні з гігантами США та Китаю. Вона зазначила, що технологічні прориви зараз відбуваються набагато швидше, чому сприяють ключові розробки навколо штучного інтелекту та більш усталені фонди капіталу.

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«Подивіться, як швидко OpenAI вирвався на сцену з ChatGPT», — сказала вона, додавши, що новим технологіям потрібно менше часу, щоб досягти основних віх. «Очевидно, що великі технологічні компанії мають багато переваг. Але я вважаю, що зараз настав той час, коли нові гравці можуть прийти й домінувати в абсолютно нових просторах, яких не існувало рік тому».

Наміх раніше працювала над застосуванням ШІ в медицині на основі мРНК у своєму колишньому стартапі HelixNano.

Запуск нового фонду Plural доповнює хвилю активності стартапів, яка відбувається в Європі протягом останнього десятиліття чи близько того. Згідно зі звітом компанії венчурного капіталу Accel, компанії-єдинороги (вартістю понад $1 мільярд) часто служать каталізаторами для створення стартапів — причому 1451 новий стартап був заснований колишніми співробітниками європейських та ізраїльських єдинорогів.

Джерело: CNBC, Techcrunch