Новини

Застосунки Facebook та Instagram можуть відстежувати дані користувачів через вбудований браузер — дослідник з безпеки

Застосунки Facebook та Instagram можуть відстежувати дані користувачів через вбудований браузер — дослідник з безпеки

Під час переходу за посиланням з мобільного застосунку Facebook та Instagram сторінки відкриваються в їхньому вбудованому браузері. Дослідник Фелікс Краузе виявив, що при цьому впроваджується код JavaScript, що дозволяє Meta відстежувати дії користувача на сайтах.

Допомагаємо

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

Застосунки Facebook та Instagram можуть відстежувати дані користувачів через вбудований браузер — дослідник з безпеки

Дослідником вивчилася робота Facebook і Instagram для iOS. У цій операційній системі є функція увімкнення або вимкнення відстежування у застосунку, що дозволяє вимкнути стеження при першому запуску програми (її впровадженням була дуже незадоволена Meta). Через деякий час подібну політику впровадили й у Google.

Застосунки Facebook та Instagram можуть відстежувати дані користувачів через вбудований браузер — дослідник з безпеки

Можливе відстеження натискань кнопок та посилань, виділень тексту, знімків екрана, інформації, що вводиться у форми, у тому числі паролів та даних кредитних карток. Стеження може працювати на будь-якому вебсайті, незалежно від того, чи він зашифрований.

Дослідник зазначив, що Facebook не обов’язково використовує наявну можливість для збору даних. Однак, якби програми відкривали зовнішній браузер, такої можливості не було б взагалі.

Застосунки Facebook та Instagram можуть відстежувати дані користувачів через вбудований браузер — дослідник з безпеки

Згідно з дослідженням, WhatsApp не модифікує вебсайти, що відкриваються, аналогічним чином. Краузе пропонує Meta робити так само, або зовсім відмовитися від використання вбудованого браузера у своїх додатках.

В Україні з’явилися Instagram Reels, а також Music в Facebook та Instagram

Джерело: Engadget


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати