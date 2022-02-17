Privacy Sandbox: Google анонсировала отказ от рекламных идентификаторов на Android

Google планирует улучшить конфиденциальность Android, отменив рекламные идентификаторы, которые используются для сбора информации о пользователях. Компания заявила, что продолжит поддержку текущих идентификаторов как минимум в течение следующих двух лет и будет уведомлять отрасль перед любыми изменениями.

Google отказался сообщить подробности о своих планах относительно работы новой системы. Известно лишь, что называться она будет Песочница конфиденциальности (Privacy Sandbox).

Открытый подход может помочь Google уменьшить претензии со стороны регулирующих органов. Компания еще в 2020 году обещала постепенно отказаться от поддержки идентификаторов веб-браузера, называемых файлами cookie. Позже Google был вынужден отложить эту инициативу.

Изменения происходят в связи с тем, что практика отслеживания пользователей сталкивается с повышенным вниманием в Европе со стороны регулирующих органов, проверяющих законность определенных видов целевой рекламы.

Приложения для смартфонов, начиная от новостных лент и видеоигр, и заканчивая женскими календарями овуляции, используют последовательность букв и цифр, подключенную к отдельному устройству. Это позволяет рекламным компаниям делать выводы об интересах пользователей на основе их поведения в интернете.

В прошлом году Apple усилила конфиденциальность, выпустив iOS 14.5, в которой ограничили доступ приложений к уникальному идентификатору устройства. Также была запущена функция App Tracking Transparency, обязывающая сторонние приложения всегда запрашивать разрешение на отслеживание действий пользователя

По данным поставщика аналитики мобильных приложений Flurry, американские пользователи отказывались от отслеживания более чем в 80% случаев, что привело к резкому падению цен на мобильную рекламу на iPhone и падению цен на рекламу на Android.

Решение Google внести изменения после действий Apple в прошлом году может сильно повлиять на маркетинг и разработку приложений. Производитель iPhone имеет около 50% рынка смартфонов в США, в то время как операционная система Google Android используется примерно 85% владельцев смартфонов во всем мире.

Запланированные изменения в Android могут усугубить финансовые проблемы для Facebook, которая заявила в этом месяце, что изменения Apple обойдутся ей в этом году в $10 млрд. в виде потерянных продаж. Акции компании, занимающейся социальными сетями, упали после того, как она раскрыла эти проблемы, показав, что общее количество ее пользователей впервые сократилось.

Facebook защищает свои методы таргетинга, говоря, что пользователи ценят просмотр релевантной для них рекламы и что это позволяет маркетологам достигать точных сегментов потенциальных клиентов. Соцсеть даже критиковала новые правила приватности iOS в газетной рекламе

В сообщении в блоге Google раскритиковал подход «других компаний» к улучшению конфиденциальности, назвав его неэффективным. Google заявил, что его цель — создать «рекламные решения, которые повышают конфиденциальность, когда пользователи знают, что их информация защищена, а разработчики и компании имеют инструменты для достижения успеха на мобильных устройствах».

Google соберет отзывы от разработчиков, регулирующих органов и защитников конфиденциальности в ближайшие месяцы и запустит бета-тестирование к концу года. В 2023 году он расширит свои испытания.

Замены рекламных трекеров для смартфонов, будут работать аналогично тем, которые предлагаются для веб-браузеров. Взаимодействие с приложениями будет отслеживаться только на устройствах. Затем уже устройства будут сообщать третьим сторонам об интересах пользователя, чтобы на них можно было нацелить релевантную рекламу. Сами рекламодатели не будут знать уникальный идентификатор пользователя.

Другие системы, которые, по словам Google, уже разрабатываются, предназначены для включения таргетированной рекламы на основе просмотров пользователей и для измерения эффективности рекламы.

Новые функции Google могут иметь некоторое сходство с системой Apple для iPhone, позволяя покупателям рекламы измерять эффективность своей кампании, получая данные о том, сколько людей нажали на рекламу или совершили покупку.

В отличие от Apple, которая зарабатывает большую часть своих денег на продаже смартфонов, Google использует операционную систему Android как средство расширения охвата рекламы, предоставляя мобильным пользователям свою поисковую систему, картографическую систему и видеохостинг YouTube.

После объявления о грядущих изменения, Alphabet – материнская компания Google – потеряла 0,18% от стоимости своих акций.