В Україні з’явилися Instagram Reels, а також Music в Facebook та Instagram

Компанія Meta розширила перелік послуг, доступних для українських користувачів на її соціальних платформах. Так, для користувачів в Україні стає доступним новий формат для редагування та поширення відео – Instagram Reels.

Впродовж наступних тижнів, всі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels. Відео, створені користувачем, будуть розміщуватися в окремій вкладці, а публічні ролики тривалістю до 90 секунд і надалі будуть висвітлюватись в рекомендаціях для перегляду іншими користувачами в Instagram.

Створити Reels можна за допомогою камери Instagram. Користувач має можливість зняти ролик безпосередньо в додатку або завантажити вже наявне відео. Додатково пропонуються різноманітні інструменти для обробки відео:

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Аудіо. Користувачі можуть шукати пісню в аудіотеці Instagram або використовувати власне оригінальне аудіо, просто записавши з ним ролик. Коли користувачі діляться роликом з оригінальним аудіо, за ними закріплюється його авторство. Якщо користувач має загальнодоступний обліковий запис, інші користувачі можуть створювати ролики з цим аудіо, натиснувши «Використовувати аудіо» на Reels.

Ефекти AR. Користувачі можуть обрати будь-який з готових ефектів.

Таймер і зворотний відлік. Ця функція допоможе користувачам налаштувати таймер для запису відео без використання рук. Після натискання кнопки почне показуватися зворотний відлік 3-2-1, після чого почнеться процес фільмування.

Вирівнювання. Користувачі можуть вирівнювати об’єкти зі свого попереднього ролика для запису наступного, щоб створити плавні переходи для таких моментів, як, наприклад, зміна вбрання або додавання у кадр нових людей.

Швидкість. Користувачі можуть використовувати прискорення або уповільнення частини відео чи аудіо.

Ретуш. Ця функція додасть загальний ефект згладжування. Користувачі матимуть можливість контролювати його інтенсивність.

Ремікси. Ця функція дає можливість реагувати на креативні фотографії та відео інших користувачів Instagram, а також співпрацювати з іншими авторами. Користувачі можуть робити ремікси з публічних фотографій в Instagram. У такому випадку фотографії автоматично перетворюються на Reels з макетом зеленого екрана, який дозволяє додавати власні відеокоментарі. Також можна обрати з-поміж доступних макетів: зелений екран, горизонтальне чи вертикальне розділення екрана, або режим реакцій. Додатково доступний режим «картинка в картинці» для спільної роботи з роликами інших творців.

Шаблони. Нова функція, яка дозволяє створювати Reels, використовуючи інше відео як шаблон. Все, що потрібно зробити, це додати та обрізати власне відео під попередньо завантажене аудіо та шаблон.

Крім того, Meta пропонує доступ до музичних функцій для української спільноти. Так, компанія запустила власні аудіотеки у Facebook та Instagram в Україні, що повинно допомогти ефективніше спілкуватися та виражати себе. Тепер користувачі зможуть легально додавати в публікації музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.