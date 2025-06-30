Збій у Djinni видалив 20 000 резюме IT-фахівців — після апдейту в ніч на п’ятницю

На сервісі Djinni для пошуку роботи в IT стався збій, який видалив 20 тис. резюме

Український сервіс Djinni для анонімного пошуку роботи в IT пережив великий збій, який, як нині виявилось, видалив близько 20 000 резюме.

«Минулої пʼятниці ми поклали сайт і “загубили” 22 тисячі резюме, які були завантажені у червні. Якщо ви кандидат і недавно оновлювали чи завантажували своє резюме – перевірте, чи воно є і за потреби завантажте ще раз. Якщо ви рекрутер і посилання на резюме видає 404 — будь ласка, попросіть кандидата переслати нову версію», — йдеться у повідомленні сервісу.

У подальших повідомленнях сервіс розповів, що до збою, у четвер 26 червня на 23:50, планувався реліз великого оновлення, над яким команда працювала близько місяця і який мав зробити роботу з резюме більш зручною та безпечною для кандидатів. Замість цього під час його розгортання виникли, здавалося б, тимчасові проблеми, тоді як вже зранку у п’ятницю виявилось, що скрипт видалив 300 тисяч “outdated” файлів з резюме.

«Наш скрипт видалив 300 тис “outdated” файлів з резюме, але деякі з них були насправді у використанні і через особливості NFS volume коли почався робочий день всі ці 404 запити спрацювали як DDOS сайту. Ми пробували різні варіанти, щоб повернути базу резюме і наш файловий storage до працюючого стану, але врешті-решт нам довелось піднімати бекап за 1 червня. Як наслідок Djinni не працював майже весь робочий день пʼятниці і ми втратили всі резюме, які кандидати завантажили у червні».

У коментарях до допису розробників підтримують, хоча й задаються питанням — навіщо вантажити велике комплексне рішення за раз і з релізом вночі. Схоже, головне IT-правило в цьому випадку поширилось не лише на п’ятницю, а й на четвер.

Сайт Djinni був заснований Максимом Іщенком у грудні 2015 року як частина DOU.ua, а згодом був перенесений на окремий домен. На цей час сервіс є одним із найпопулярніших ресурсів для пошуку роботи та найму серед українських IT-фахівців. Станом на початок червня 2025 року на сайті перебували резюме 85 тис. кандидатів і були доступні 8 тис. вакансій від компаній.