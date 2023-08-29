Zenfone 10 — не останній. ASUS заперечила закриття базової лінійки смартфонів

ASUS оперативно спростувала чутки про закриття лінійки смартфонів Zenfone.

Заява ASUS:

Хочемо спростувати чутки про те, що ASUS Zenfone 10 стане останнім поколінням серії і лінійка ASUS Zenfone буде закрита. Це не відповідає дійсності. Ми продовжимо випускати дві наші основні лінійки телефонів — ROG Phone і Zenfone.

Ще в компанії попросили слідкувати за наступними анонсами, в тому числі щодо 2024 модельного ряду. Раніше чутки стверджували, що компанія по суті об’єднає дві свої лінійки під брендом ROG Phone, але згідно із заявою ASUS, і ROG Phone і Zenfone надалі «житимуть».