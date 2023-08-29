Новини Пристрої 29.08.2023 о 16:14

Zenfone 10 — не останній. ASUS заперечила закриття базової лінійки смартфонів

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

ASUS оперативно спростувала чутки про закриття лінійки смартфонів Zenfone.

Zenfone 10 — не останній. ASUS заперечила закриття базової лінійки смартфонів

Заява ASUS:

Хочемо спростувати чутки про те, що ASUS Zenfone 10 стане останнім поколінням серії і лінійка ASUS Zenfone буде закрита. Це не відповідає дійсності. Ми продовжимо випускати дві наші основні лінійки телефонів — ROG Phone і Zenfone.

Ще в компанії попросили слідкувати за наступними анонсами, в тому числі щодо 2024 модельного ряду. Раніше чутки стверджували, що компанія по суті об’єднає дві свої лінійки під брендом ROG Phone, але згідно із заявою ASUS, і ROG Phone і Zenfone надалі «житимуть».

Asus Zenfone 10 — компактний 5,9-дюймовий флагман на Snapdragon 8 Gen 2. Від €800

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Майже ноунейм – блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати