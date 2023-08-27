Asus Zenfone – все. Інсайдер каже, що компанія закриває серію смартфонів через реструктуризацію.

Інсайдер стверджує, що Asus Zenfone 10 – останній смартфон цієї лінійки. Команду Zenfone розформують та переведуть в інші підрозділи. Зараз в Asus відбувається структурна реорганізація та звільнення працівників.

Тайванські ЗМІ повідомили, що оптимізація структури Asus вже призвела до скорочення кількості співробітників компанії на Тайвані та в Китаї. Внутрішній лист Asus розкрив плани перевести багатьох співробітників у підрозділи мобільних телефонів Zenfone та ROG Phone, але натомість їх звільнили. Працівників Zenfone переведуть у ROG Phone або в інші відділи Asus.

«Особа, знайома з питанням, зазначила, що … Asus Zenfone 10 буде останнім поколінням цієї серії. Команда Zenfone буде об’єднана з іншими відділами у майбутньому, або безпосередньо [переведена] у команду ROG»

Серія Zenfone виробляється з 2014 року і ніколи не була особливо популярною. Zenfone 9 та 10 отримали високу оцінку експертів та ентузіастів за великий час автономної роботи, якісне програмне забезпечення та компактний формфактор.

Джерело: 9to5google