Новини Пристрої 27.08.2023 о 13:40

Asus Zenfone – все. Інсайдер каже, що компанія закриває серію смартфонів через реструктуризацію.

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Інсайдер стверджує, що Asus Zenfone 10 – останній смартфон цієї лінійки. Команду Zenfone розформують та переведуть в інші підрозділи. Зараз в Asus відбувається структурна реорганізація та звільнення працівників.

Asus Zenfone

Тайванські ЗМІ повідомили, що оптимізація структури Asus вже призвела до скорочення кількості співробітників компанії на Тайвані та в Китаї. Внутрішній лист Asus розкрив плани перевести багатьох співробітників у підрозділи мобільних телефонів Zenfone та ROG Phone, але натомість їх звільнили. Працівників Zenfone переведуть у ROG Phone або в інші відділи Asus.

«Особа, знайома з питанням, зазначила, що … Asus Zenfone 10 буде останнім поколінням цієї серії. Команда Zenfone буде об’єднана з іншими відділами у майбутньому, або безпосередньо [переведена] у команду ROG»

Asus Zenfone

Серія Zenfone виробляється з 2014 року і ніколи не була особливо популярною. Zenfone 9 та 10 отримали високу оцінку експертів та ентузіастів за великий час автономної роботи, якісне програмне забезпечення та компактний формфактор.

Asus Zenfone 10 — компактний 5,9-дюймовий флагман на Snapdragon 8 Gen 2. Від €800

Джерело: 9to5google 

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