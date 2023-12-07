Новини Кіно 07.12.2023 о 16:16 comment views icon

Зірка «‎Венздей» Емма Маєрс приєднається до Джейсона Момоа у фільмі «Minecraft‎»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Зірка «‎Венздей» Емма Маєрс приєднається до Джейсона Момоа у фільмі «Minecraft‎»

Партнер розділу?

Раніше до акторського складу приєднались Даніель Брукс («Помаранчевий — хіт сезону‎») і Себастьян Юджин Хансен («Судити по совісті»).

Емма Маєрс уклала угоду і зіграє роль у майбутньому фільмі Warner Bros. за мотивами гри Minecraft. Акторка відома за роллю Еніт Сінклер з надзвичайно популярного серіалу Netflix «‎Венздей» і з’являлася у нещодавній різдвяній прем’єрі стримінгу «Родинний обмін».

Minecraft відзначилась продажем 300 млн копій та 140 мільйонами активних гравців щомісяця, і нині відома, як найбільш продавана гра усіх часів.

Пропозицію про повнометражну екранізацію творці гри, компанія Mojang, отримали ще у 2012 році, і з того часу тривали переговори з Warner Bros. За три роки студія оголосила, що фільм вийде у травні 2019-го, і обрала режисером Роба Макелгенні, але згодом розпрощалась з ним на користь Пітера Солетта і залучила до переписування сценарію Ерона й Адама Ні.

Потім знову щось пішло не так, і зрештою Джаред Гесс став режисером, а Еллісон Шредер написала сценарій. До акторського складу також залучили Джейсона Момоа, а остаточну дату виходу фільму перемістили на 4 квітня 2025 року. Зйомки мають стартувати вже наступного місяця у Новій Зеландії.

Деталі сюжету невідомі, але він безперечно торкатиметься теми гри  попередній опис звучав так:

«‎Дівчинка-підліток та незвичайна група шукачів пригод повинні врятувати світ від Ендер-дракона».

Партнер розділу?

Новини партнерів

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Менше ручної роботи, прозоріші бізнес-процеси: навіщо і як переходити з 1С на Odoo
Лас-Вегас: дивовижна історія міста азарту, мафії та головного болю для архітектора
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати