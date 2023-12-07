Зірка «‎Венздей» Емма Маєрс приєднається до Джейсона Момоа у фільмі «Minecraft‎»

Раніше до акторського складу приєднались Даніель Брукс («Помаранчевий — хіт сезону‎») і Себастьян Юджин Хансен («Судити по совісті»).

Емма Маєрс уклала угоду і зіграє роль у майбутньому фільмі Warner Bros. за мотивами гри Minecraft. Акторка відома за роллю Еніт Сінклер з надзвичайно популярного серіалу Netflix «‎Венздей» і з’являлася у нещодавній різдвяній прем’єрі стримінгу «Родинний обмін».

Minecraft відзначилась продажем 300 млн копій та 140 мільйонами активних гравців щомісяця, і нині відома, як найбільш продавана гра усіх часів.

Пропозицію про повнометражну екранізацію творці гри, компанія Mojang, отримали ще у 2012 році, і з того часу тривали переговори з Warner Bros. За три роки студія оголосила, що фільм вийде у травні 2019-го, і обрала режисером Роба Макелгенні, але згодом розпрощалась з ним на користь Пітера Солетта і залучила до переписування сценарію Ерона й Адама Ні.

Потім знову щось пішло не так, і зрештою Джаред Гесс став режисером, а Еллісон Шредер написала сценарій. До акторського складу також залучили Джейсона Момоа, а остаточну дату виходу фільму перемістили на 4 квітня 2025 року. Зйомки мають стартувати вже наступного місяця у Новій Зеландії.

Деталі сюжету невідомі, але він безперечно торкатиметься теми гри — попередній опис звучав так: