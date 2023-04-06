Вихід фільму Minecraft з Джейсоном Момоа знову перенесли – тепер на 4 квітня 2025 року

Адаптації відеоігор у фільмах та серіалах зараз на піку популярності. Фільми «Їжак Сонік» мали великий успіх, а серіал «Останні з нас» став найбільш обговорюваним новим серіалом 2023 року. Сьогодні виходить у прокат анімаційний фільм «Супер Брати Маріо», який, як очікується, стане касовим хітом.

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Водночас на етапах розробки та створення знаходяться інші фільми. Так, Warner Bros. вже протягом багатьох років займається створенням фільму за грою Microsoft Minecraft. Вперше про створення фільму за мотивами Minecraft заговорили ще навесні 2014 року. Спочатку називалася його дата виходу 24 травня 2019 року, а потім прем’єру перенесли на 4 березня 2022 року.

Обидві ці дати вже пішли у минуле, а фільм Minecraft все ще не вийшов у прокат. Частково в цьому можна звинувачувати пандемію Covid-19, яка не дозволила завершити фільм до весни 2022 року. Однак тепер стало відомо, що шанувальникам пісочниці від Microsoft знову доведеться запастися терпінням.

За даними Deadline, Warner Bros. встановила нову дату виходу фільму Minecraft. Тепер його прем’єра запланована на 4 квітня 2025 року – через 2 роки від нинішніх днів та через 11 років після перших повідомлень про нього. Режисером фільму в цей час призначено Джареда Хесса, який раніше зняв «Наполеон Динаміт». Раніше повідомлялося, що знайти режисера на цей проєкт було непросто. Джейсон Момоа веде переговори про те, щоб знятись у фільмі.

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Джерело: neowin