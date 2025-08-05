Новини Крипто 05.08.2025 comment views icon

Зображення милої панди перетворює Linux‑системи на чужі машини для майнінгу криптовалют

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Зображення милої панди перетворює Linux‑системи на чужі машини для майнінгу криптовалют

Поява генеративного штучного інтелекту (ШІ) та великих мовних моделей (LLM) призвели до збільшення кількості шкідливих ботів та кібератак. Але це більше стосувалось злочинців з поверхневими знаннями програмування. Більш просунуті хакери тепер здатні використовувати ШІ для створення складного шкідливого програмного забезпечення (ПЗ).

Нещодавно виявили шкідливе ПЗ яке назвали Koske. Вірус ховається в згенерованих зображеннях панд (їх знаходили серед файлів сайтів freeimage, postimage та OVH images), які використовують для атак на Linux-системи. Koske поєднує файли зображень, руткіти та адаптивну логіку криптомайнінгу для створення прихованого та стійкого бекдору в системі.

Головна особливість Koske — використання поліглот-файлівФайл, який може бути інтерпретований різними способами, залежно від контексту або програми, що його використовує., зокрема, JPEG-зображень панд, які виглядають нешкідливими для користувача, але містять вбудовані shell-скрипти та C-код.

Після відкриття файл виглядає як мила картинка, але й одночасно запускає шкідливі команди для розгортання криптомайнерів, найкраще оптимізованих для роботи як з CPU та і GPU, що націлені на 18 різних монет (Monero, Ravencoin, Nexa, Tari, Zano та інші). Зловмисники отримують доступ через неавтентифікований або невірно налаштований JupyterLab.

Якщо з’єднання з інфраструктури Command & Control (C2) хакерів блокується, шкідливе ПЗ самостійно виконує діагностику: пробує доступ через curl, wget, TCP; очищення iptables, зміну DNS, шукає нових проксі з GitHub‑списків, brute‑force налаштування проксі — усе, щоб відновити зв’язок з командним сервером.

Коли один майнінговий пул вимикається, Koske динамічно перемикається на інший (або іншу монету). Koske також використовує приховані руткіти для маскування своїх файлів, процесів і навіть власної присутності від інструментів безпеки. Він забезпечує стійкість через cron-завдання, модифікації .bashrc та .bash_logout, і навіть створює власні systemd-сервіси. Його модуль зв’язку здатний виявляти проксі, що надає стійкість в різних мережевих умовах — характерна ознака логіки, створеної з використанням ШІ.

Дослідники модульні структури коду, добре прокоментовану логіку та захисні шаблони програмування як ознаки того, що у написанні Koske використали великі мовні моделі (LLM).

Вже відомі загрози

Нещодавно хакери заразили понад 3,500 вебсайтів прихованими скриптами для майнінгу токенів Monero (XMR). При цьому шкідливе ПЗ не краде паролі й не блокує файли, а перетворює браузери відвідувачів заражених сайтів на рушії майнінгу Monero.

Спецпроєкти
Від українського ChatGPT до біопротезування: що анонсували та обговорювали на Tech360 у Києві
Революційно новий Lexus ES: витончена елегантність, новий рівень оснащення та електричний або гібридний двигун на вибір

Джерело: Aqua Security

Популярні новини

Tesla виявилася кращою — 216 аварій у масштабному тесті систем автономного водіння
Розкрита таємниця Warhammer 40000: Games Workshop оприлюднила зміст “Декрету Термінуса”
Фінальний трейлер «Чужий: Земля» розкриває передісторію екіпажу USCSS Maginot та «моторошні» експерименти в космосі
До стрічки Google Discover додають ШІ-огляди — ще менше трафіку для сайтів новин
Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215
Сервер MCP: навіщо він потрібен і для чого він підходить
Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac
Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
Перший погляд на Езру Бріджера у 2 сезоні «Асоки» — знайомі шрами, але без бороди
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
Бойфренд вкрав у вдови легендарного кантрі-музиканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн
Найбільший офер в історії ШІ: Цукерберг пропонував $1,25 млрд інженеру нейромереж за перехід в Meta, а той відмовився
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Guitar Hero на смітник? У Tony Hawk's Pro знайшли «знущальну» великодку, про яку не знав і сам розробник
Експеримент з ШІ в кол-центрі: більше заважав, ніж допомагав
Tesla запускає Robotaxi в Сан-Франциско — справжню автономність знову не завезли
«Фантастична четвірка» покаже альтернативних Ріда Річардса і команду з невиданого фільму 1990-х років
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
Netflix вперше використав ШІ в своєму серіалі — цьогорічному Sci-Fi хіті з 96% на Rotten Tomatoes
Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати