Зображення милої панди перетворює Linux‑системи на чужі машини для майнінгу криптовалют

Поява генеративного штучного інтелекту (ШІ) та великих мовних моделей (LLM) призвели до збільшення кількості шкідливих ботів та кібератак. Але це більше стосувалось злочинців з поверхневими знаннями програмування. Більш просунуті хакери тепер здатні використовувати ШІ для створення складного шкідливого програмного забезпечення (ПЗ).

Нещодавно виявили шкідливе ПЗ яке назвали Koske. Вірус ховається в згенерованих зображеннях панд (їх знаходили серед файлів сайтів freeimage, postimage та OVH images), які використовують для атак на Linux-системи. Koske поєднує файли зображень, руткіти та адаптивну логіку криптомайнінгу для створення прихованого та стійкого бекдору в системі.

Головна особливість Koske — використання поліглот-файлів Файл, який може бути інтерпретований різними способами, залежно від контексту або програми, що його використовує., зокрема, JPEG-зображень панд, які виглядають нешкідливими для користувача, але містять вбудовані shell-скрипти та C-код.

Після відкриття файл виглядає як мила картинка, але й одночасно запускає шкідливі команди для розгортання криптомайнерів, найкраще оптимізованих для роботи як з CPU та і GPU, що націлені на 18 різних монет (Monero, Ravencoin, Nexa, Tari, Zano та інші). Зловмисники отримують доступ через неавтентифікований або невірно налаштований JupyterLab.

Якщо з’єднання з інфраструктури Command & Control (C2) хакерів блокується, шкідливе ПЗ самостійно виконує діагностику: пробує доступ через curl, wget, TCP; очищення iptables, зміну DNS, шукає нових проксі з GitHub‑списків, brute‑force налаштування проксі — усе, щоб відновити зв’язок з командним сервером.

Коли один майнінговий пул вимикається, Koske динамічно перемикається на інший (або іншу монету). Koske також використовує приховані руткіти для маскування своїх файлів, процесів і навіть власної присутності від інструментів безпеки. Він забезпечує стійкість через cron-завдання, модифікації .bashrc та .bash_logout, і навіть створює власні systemd-сервіси. Його модуль зв’язку здатний виявляти проксі, що надає стійкість в різних мережевих умовах — характерна ознака логіки, створеної з використанням ШІ.

Дослідники модульні структури коду, добре прокоментовану логіку та захисні шаблони програмування як ознаки того, що у написанні Koske використали великі мовні моделі (LLM).

Вже відомі загрози

Нещодавно хакери заразили понад 3,500 вебсайтів прихованими скриптами для майнінгу токенів Monero (XMR). При цьому шкідливе ПЗ не краде паролі й не блокує файли, а перетворює браузери відвідувачів заражених сайтів на рушії майнінгу Monero.

Джерело: Aqua Security