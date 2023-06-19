Зонд «‎Паркер» побачив момент зародження сонячного вітру на відстані 8 млн кілометрів

Сонячний вітер просто «‎кишить» зарядженими частинками, які можуть як «‎запалювати» Полярне сяйво, так і виводити з ладу супутники та електричну інфраструктуру на Землі. Попри його вплив, нам мало що відомо про сили, які створюють цей потік, де саме він зароджується та що прискорює його рух до нашої планети.

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Сонячний вітер виривається назовні з потужністю, через яку його важко побачити існуючим космічним апаратам, однак це вдалося «‎Паркеру» – зонду NASA, запущеному у 2018 році в космос для вивчення зовнішньої корони Сонця. Апарат опинився на достатньо близькій відстані до світила, щоб отримати зображення регіону, звідки походить сонячний вітер.

Раніше вчені NASA передбачали, що сонячний вітер зароджується близько до поверхні, а потім проходить крізь «діри» в короні Сонця, перш ніж поринути у космос. Те, що зняв «‎Паркер» нарешті підтвердило їхні гіпотези.

«Швидкий сонячний вітер, який заповнює геліосферу, походить із глибоких областей відкритого магнітного поля на Сонці, які називаються «корональними дірами», — йдеться у дослідженні, нещодавно опублікованому в Nature.

Корональні діри – це області у сонячній короні, де знижена густина та температура плазми (як правило, густина в таких областях приблизно в 100 разів менша, ніж у звичайних областях корони). Дослідники кажуть, що дані, отримані «‎Паркером» свідчать про те, що ці отвори є джерелом сонячного вітру.

«Заряджені частинки викидаються сонцем через корональні діри подібно до того, як вода виривається з душової лійки».

«‎Паркер» виявив потоки найбільш високоенергетичних частинок у плазмі, яка витікає з корональних дір. Ці частинки також зустрічаються у так званому швидкому сонячному вітрі, який майже вдвічі швидший за повільний сонячний вітер, і які розвивають швидкість близько 800 км/с.

Розуміння того, звідки бере початок сонячний вітер, допоможе вченим передбачити, коли він прямує до нас і як швидко досягне нашої планети, що дасть змогу захистити супутники, електромережі та інше чутливе обладнання. Це особливо важливо, оскільки ми наближаємося до сонячного максимуму, коли надшвидкі пориви сонячного вітру можуть вразити Землю.

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