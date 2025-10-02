banner
Новини Технології 02.10.2025 comment views icon

"Зоряна брама" OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

"Зоряна брама" OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
Будівництво Stargate AI в Абіліні, штат Техас, США / OpenAI

Samsung та SK hynix підписали попередні угоди про постачання пам’яті для монструозної ініціативи OpenAI. DRAM для датацентрів Stargate постачатимуть просто ненарізаними пластинами.

Як повідомляють Reuters та Bloomberg, проєкт Stargate може спожити майже половину світового виробництва мікросхем пам’яті. Обидва її постачальники підтвердили, що очікується попит OpenAI до 900 000 пластин DRAM щомісяця — близько 40% від загального обсягу виробництва. Угода, ймовірно, включає різні типи пам’яті, зокрема, DDR5 та спеціалізовану пам’ять HBM для чипів штучного інтелекту. Поки не відомо, яка компанія займатиметься розробкою та створенням кінцевих мікросхем DRAM, стеків HBM та модулів пам’яті.

За даними TechInsights, світові виробничі потужності 300-мм модулів сягнуть 10 мільйонів запусків пластин на місяць (WSPM) у 2025 році. Обсяг DRAM, який включає як користувацькі DDR5 та LPDDR4/LPDDR5, так і преміальні HBM та спеціальні типи пам’яті, становив 22% від цієї кількості (2,07 млн) у 2024 році. Аналітики прогнозують, що частка DRAM може зрости на 8,7% у 2025 році приблизно до 2,25 млн WSPM, що й означає, споживання Stargate на рівні 40% загальної кількості.

«У них немає грошей». Ілон Маск публічно захейтив проєкт Stargate і назвав голову OpenAI «шахраєм»

Проєкт Stargate від OpenAI, Oracle та SoftBank має на меті побудувати кілька величезних центрів обробки даних ШІ по всьому світу. Ці об’єкти вимагатимуть величезної кількості серверів, кожен з яких міститиме сотні, якщо не тисячі, чипів, багато обладнання для охолодження та живлення. Також для живлення ЦОД знадобляться окремі електростанції.

Проєкт Stargate з будівництва ЦОД для ШІ на $500 млрд, «благословенний» Трампом, загальмував — інвестори бояться мит

Samsung також співпрацюватиме з OpenAI над архітектурою та функціонуванням ЦОД Stargate у Південній Кореї. Ще компанія пропонуватиме консалтингові та інтеграційні послуги для підприємств, які прагнуть додати моделі OpenAI у свої внутрішні системи. Крім того, Samsung SDS забезпечила собі роль реселера послуг OpenAI у Південній Кореї та планує допомогти фірмам у впровадженні ChatGPT Enterprise.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
ШІ перетворює ASCII RPG в графічну гру у реальному часі та у різних стилях
OpenAI йде в кіно: створений ШІ анімаційний фільм Critterz представлять в Каннах
"Київстар" запустив ШІ-платформу: охочі зможуть розгортати хмарний ШІ локально в Україні
DeepSeek не любить "ворогів" Китаю: звіт показав, що ШІ видає вдвічі гірші результати для Тайваню та інших
GPT від OpenAI та інші LLM упереджені проти людей — вони обирають контент, створений ШІ
"Вбий його уві сні": моторошна розшифровка спілкування моделей ШІ між собою під час взаємного навчання
Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату
Початок кінця Google Assistant: зустрічайте Gemini for Home та нову розумну колонку
Ілон Маск анонсував проєкт Grokipedia — ШІ-вбивцю Вікіпедії
Вийшла DeepSeek-V3.1: модель ШІ отримала 671 млрд параметрів, гібридне мислення та покращення ефективності
Забудьте про Nano Banana: власник TikTok запустив генератор зображень, що "побив у тестах" модель Google
Вбивця HBM: нова пам'ять для ШІ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) у 10 разів швидша
Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite: "оновлений процесор", 600 ніт та 8000 мАг за €400
Програмує до 30 годин без перерв: Anthropic випустила ШІ-модель Claude Sonnet 4.5
OpenAI відповіла, чому "тупішає" ChatGPT: перемикання моделей для чутливого контенту
Gemini зламали, щоб захопити контроль над Google Home
Meta запускає Vibes — власні Shorts виключно для ШІ-відео
YouTube без дозволу "покращує" Shorts користувачів: "Не ШІ, а машинне навчання"
95% спроб впровадження генеративного ШІ в компаніях зазнають невдачі, — MIT
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати