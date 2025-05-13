Новини IT-бізнес 13.05.2025 о 19:15 comment views icon

Проєкт Stargate з будівництва ЦОД для ШІ на $500 млрд, «благословенний» Трампом, загальмував — інвестори бояться мит

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Андрій Русанов

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Проєкт Stargate з будівництва ЦОД для ШІ на $500 млрд, «благословенний» Трампом, загальмував — інвестори бояться мит
Презентація проєкту Stargate в Білому домі / YouTube (The White House)

У січні 2025 року Дональд Трамп, OpenAI та SoftBank представили Stargate — з «негайним» фінансуванням $100 млрд та залученням $500 млрд. Тепер він під загрозою значною мірою саме через політику Трампа.

Фактично активна робота над проєктом з «великого будівництва» центрів обробки даних для штучного інтелекту зупинилася, перші $100 млрд досі не знайдені. За понад три місяці SoftBank не вдалося розробити алгоритм фінансування проєкту та розпочати детальні переговори з банками, приватними інвесторами та компаніями з управління активами. Попередні переговори з десятками кредиторів розпочалися, але жодні угоди так і укладені.

«Агресивна торгівельна політика президента Дональда Трампа «вкоротила» фінансові прогнози щодо штучного інтелекту. За словами джерел, високі капітальні витрати загальмовані через побоювання кредиторів та інвесторів у боргові інструменти мати справу з високоризикованими ставками, та побоювання щодо того, як можлива глобальна рецесія може підірвати попит на центри обробки даних», — пише Bloomberg.

Цікаво, що ця історія відбувається на тлі стійкого попиту на ШІ та прибутків пов’язаних компаній у минулому та поточному кварталах. Ситуацію ускладнює поява дешевих моделей ШІ, як DeepSeek та їхній вплив на довгострокову прибутковість проєктів, пов’язаних з OpenAI. також, за даними TD Cowen, через мита вартість будівництва ЦОД може зрости на 5–15%.

Майже одразу, в січні, політичний союзник Трампа Ілон Маск у своєму стилі розкритикував Stargate. Тоді в одному з твітів він сказав: «SoftBank має безпечних коштів значно менше ніж на $10 млрд. У мене є надійні джерела». Здається, Маск дійсно щось знав.

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