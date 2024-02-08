Гарантія на OLED-монітори Asus та MSI тепер покриває випадки вигоряння панелі

MSI та Asus переглянули свої гарантійні зобов’язання, що поширюються на OLED-монітори. Тепер на деякі моделі цих виробників діють гарантійні зобов’язання, що стосуються вигоряння панелі.

У понеділок виявилося, що гарантії, які пропонуються на OLED-дисплеї Asus, були непомітно оновлені і тепер включають гарантію від вигоряння терміном на 2 або 3 роки. Менш ніж через 24 години MSI відповіла на це, оголосивши про нову 3-річну гарантію від вигоряння на деякі зі своїх власних OLED-дисплеїв.

OLED-панелі стають все більш поширеними в ігрових моніторах завдяки кращій якості зображення та швидкодії, які вони забезпечують у порівнянні з IPS- та РК-дисплеями. Але вигоряння панелей залишається проблемою для багатьох споживачів. Статичні елементи, такі як екранні карти та значки гравців, можуть погіршити проблему, особливо під час тривалих ігрових сесій. Багато геймерів також автоматично приховують панель завдань Windows, щоб уникнути вигоряння. Оскільки OLED-монітори зазвичай коштують набагато дорожче, ніж альтернативи з порівнянними характеристиками, гарантії, які не покривають вигоряння, можуть здатися дорогою авантюрою.

Гарантійна сторінка MSI для ігрових моніторів була оновлена з урахуванням критеріїв, необхідних для пред’явлення претензії у разі пошкодження від вигоряння, що вимірюється як видима різниця в яскравості понад 3,5% при 50-відсотковому сірому покритті. На тій же сторінці також зазначається, що гарантія буде анульована, якщо функцію MSI OLED Care (набір рішень, призначених для зниження ризику вигоряння панелі, яка включена за замовчуванням на дисплеях, що підтримуються) відключена або іншим чином змінена.

Asus ще офіційно не оголосила про розширення гарантії на OLED-панелі та не оновила свою головну гарантійну сторінку. Проте, у розділі технічних характеристик деяких OLED-моніторів, тепер прямо вказано, що на вигоряння панелі поширюється 2- чи 3-річна гарантія. Зважаючи на все, на нові моделі надається більш тривалий термін гарантії.

Джерело: The Verge