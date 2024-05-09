Мінекономіки запустило пільгові гранти для виробників дронів

Міністерство економіки запропонувало виробникам дронів пільгові гранти за програмою «Переробка».

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.

Йдеться про програму в рамках вже діючого урядового проєкт єРобота. Він включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема:

програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу;

гранти для ветеранів та другого з їх подружжя;

гранти на створення й розвиток переробних підприємств;

закладка саду та виноградарства, тепличне господарство.

Різниця тут тільки в тому, що умови участі в проєкті для виробників БпЛА будуть пільговими. Далі переповідаємо умови участі в програмі.

Для кого?

В програмі можуть взяти участь фізичні та юридичні особи, що проводять господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування та здійснюють виробництво БпЛА, або їх частин (за КВЕД 30.30).

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Під які проєкти надається грант?

На створення нових або збільшення потужностей наявних підприємств з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

На придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню, доставлення та введення їх в експлуатацію.

Як подати заявку на отримання гранту?

Особисто на порталі Дія за встановленою формою. До заявки додається бізнес-план проєкту, на який передбачається спрямувати грантові кошти.

Якого розміру грант може надати держава для виробників БпЛА?

До 8 млн грн (на обладнання) але не більше 80% від вартості проєкту.

Які обов’язкові умови має виконати отримувач після отримування гранту?

Використати грант за призначенням протягом року.

Створити нові робочі місця. Кількість місць залежить від суми гранту. Наприклад, не менше 25 місць (з них третина – у перші пів року, решта – протягом року) має бути створено отримувачем гранту в розмірі від 6,4 до 8 млн.

Сплатити протягом 3 років з дня отримання гранту податків, зборів (обов’язкових платежів), ЄСВ до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту.

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