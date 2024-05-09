Україна Новини 09.05.2024 о 19:06 comment views icon
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Мінекономіки запустило пільгові гранти для виробників дронів

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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Міністерство економіки запропонувало виробникам дронів пільгові гранти за програмою «Переробка».

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.

Йдеться про програму в рамках вже діючого урядового проєкт єРобота. Він включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема:

  • програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу;
  • гранти для ветеранів та другого з їх подружжя;
  • гранти на створення й розвиток переробних підприємств;
  • закладка саду та виноградарства, тепличне господарство.

Різниця тут тільки в тому, що умови участі в проєкті для виробників БпЛА будуть пільговими. Далі переповідаємо умови участі в програмі.

Для кого?

В програмі можуть взяти участь фізичні та юридичні особи, що проводять господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування та здійснюють виробництво БпЛА, або їх частин (за КВЕД 30.30).

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Під які проєкти надається грант?

  • На створення нових або збільшення потужностей наявних підприємств з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.
  • На придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню, доставлення та введення їх в експлуатацію.

Як подати заявку на отримання гранту?

  • Особисто на порталі Дія за встановленою формою. До заявки додається бізнес-план проєкту, на який передбачається спрямувати грантові кошти.

Якого розміру грант може надати держава для виробників БпЛА?

  • До 8 млн грн (на обладнання) але не більше 80% від вартості проєкту.

Які обов’язкові умови має виконати отримувач після отримування гранту?

  • Використати грант  за призначенням протягом року.
  • Створити нові робочі місця. Кількість місць залежить від суми гранту. Наприклад, не менше 25 місць (з них третина – у перші пів року, решта – протягом року) має бути створено отримувачем гранту  в розмірі від 6,4 до 8 млн.
  • Сплатити протягом 3 років з дня отримання гранту податків, зборів (обов’язкових платежів), ЄСВ до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту.

Мінекономіки запустило пільгові гранти для виробників дронів

 

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